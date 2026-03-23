Zonder Femke Bol aan de start op de WK atletiek indoor verschoof de aandacht automatisch naar haar concurrenten. Met name de Britse Keely Hodgkinson maakte van die gelegenheid gebruik door haar topvorm te onderstrepen met een overtuigende wereldtitel op de 800 meter en een sterke bijdrage in de estafette. Volgens haar coaches schuilt achter dat succes een opvallende én soms zelfs ongebruikelijke aanpak.

Hodgkinson kroonde zich in het Poolse Torun tot wereldkampioene op de 800 meter met een dominante race, waarin ze haar concurrentie duidelijk haar wil oplegde. Alsof dat nog niet genoeg was, speelde ze kort daarna ook een belangrijke rol in de 4x400 meter estafette, waar ze met een splittijd van 50,1 seconden de snelste ronde van het hele veld liep.

Daarmee onderstreepte de 24-jarige Britse dat ze momenteel in uitzonderlijke vorm verkeert. Een ontwikkeling die Bol aandachtig in de gaten houdt, nadat ze zich dit seizoen de focus heeft verschoven van de 400 meter horden naar de 800 meter.

Alternatieve trainingsmethoden

Achter die indrukwekkende prestaties schuilt volgens haar trainers Trevor Painter en Jenny Meadows een specifieke aanpak, waarin traditionele looptraining met wordt gecombineerd met opvallende alternatieven. De Britse toppers maken deel uit van een professionele trainingsgroep rond Manchester, waar onder meer veel gebruik wordt gemaakt van fietsen, zwemmen en crosstrainers. "We doen het meeste lange, rustige werk op fietsen, in zwembaden of op crosstrainers. Wanneer we daarna op de baan trainen, voelen de atleten zich sneller en scherper", vertelde Painter aan het Britse The Telegraph.

Naast de fysieke belasting speelt ook het mentale aspect een grote rol binnen het programma. Volgens Painter is het welzijn van de sporters zelfs een cruciale factor voor succes. "Het gaat er ook om de mens gelukkig te maken. Als iemand goed in zijn vel zit, zal hij beter presteren." Binnen die filosofie schuwt de coach ook minder conventionele middelen niet. Zo kocht hij voor Hodgkinson zelfs een Himalaya-zoutlamp van liefst 40 kilo aan, in de hoop haar stemmingswisselingen beter te stabiliseren.

Flinke kluif voor Femke Bol

Ook de dynamiek binnen de trainingsgroep blijkt een belangrijk wapen. Hodgkinson traint dagelijks samen met onder meer landgenote Georgia Hunter Bell, die eveneens goud veroverde op de WK indoor. Volgens de coachess zorgt die onderlinge rivaliteit ervoor dat de atletes elkaar voortdurend naar een hoger niveau tillen, zonder dat de sfeer daaronder lijdt. "Het is zo authentiek, want Georgia bleef daar om Keely te zien winnen. Ze helpen elkaar", aldus Meadows.

De resultaten in Torun lijken die aanpak te bevestigen. Hodgkinson liep niet alleen naar goud op haar specialiteit, maar toonde ook haar veelzijdigheid door een sleutelrol te spelen in de estafette. Daarmee gaf ze een krachtig signaal af richting het outdoorseizoen, waarin Bol de strijd met haar moet zien aan te gaan op de 800 meter.

WK atletiek

Door haar blessure moest Bol de WK indoor in Torun aan zich voorbij laten gaan, waardoor ze de ontwikkelingen op de baan alleen op afstand kon volgen. Vooral de teleurstelling van de Nederlandse mixed relay kwam hard aan, nadat een fout bij de wissel de ploeg al vroeg kansloos maakte voor de medailles. Tegelijkertijd zag Bol dat Nederland ook zonder haar tot sterke prestaties in staat was, met onder meer Lieke Klaver die zich naar brons op de 400 meter knokte en de Nederlandse vrouwenploeg die in de 4x400 meter estafette zilver veroverde.