Keely Hodgkinson heeft op de WK indoor laten zien dat Femke Broeders-Bol nog een hele taaie kluif aan haar gaat krijgen. De Britse pakte met overmacht de zege op de 800 meter en was ook nog cruciaal bij de estafette.

Broeders-Bol maakte eind vorig jaar bekend dat ze komend seizoen zich vol zal gaan focussen op het lopen van de 800 meter als nieuwe uitdaging in haar atletiekcarrière. Begin februari maakte ze succesvol haar debuut op deze afstand en liep ze een Nederlands indoorrecord in Metz. Tijdens diezelfde wedstrijd liep Broeders-Bol echter een hardnekkige peesblessure op in de voet. Daarom sloeg ze onder andere de WK indoor over. Onlangs maakte Broeders-Bol bekend dat ze mikt op een rentree in mei.

Keely Hodgkinson

Op de 800 meter komt ze Hodgkinson tegen als een van haar grootste concurrentes. De Britse is in bloedvorm en onderstreepte die vorm op de WK indoor in het Poolse Torun. Ze pakte op de 800 meter haar eerste wereldtitel in een recordtijd van 1:55,30. De 24-jarige Hodgkinson verbrak een maand geleden ook al het wereldrecord indoor op de 800 meter toen ze in Lievin een tijd van 1:54,87 liep. Ter vergelijking, Bol-Broeders won haar race in Metz in een tijd van 1:59,07.

Tegenover de BBC gaf Hodgkinson een reactie na haar 800 meter, waar het zelfvertrouwen richting het outdoorseizoen vanaf spatte. "Mijn woord van dit jaar is dominantie. Als ik in de vorm van mijn leven ben, waarom zou ik dan een risico nemen? Als je mij wilt verslaan, dan zorg ik ervoor dat je keihard moet werken om dat te behalen", vertelt een zelfverzekerde Hodgkinson na haar uitstekende WK in Torun.

4x400 meter

Haar uitstekende 800 meter was echter niet het enige moment dat Hodgkinson indruk maakte op de WK in Torun. Ook tijdens de 4x400 meter estafette was ze ijzersterk en liep ze met 50.10 de snelste tijd van het hele deelnemersveld. Het goud op de 4x400 meter estafette was uiteindelijk voor de Verenigde Staten en Nederland pakte zilver.