Dafne Schippers was afgelopen zondag het stralende middelpunt op de FBK Games. Dat deed ze niet zoals voorheen als atlete. De inmiddels 34-jarige Schippers had een bijzondere rol in Hengelo.

Afgelopen zondag kwam de internationale top weer massaal af op het toernooi dat vernoemd is naar de legendarische Fanny Blankers-Koen. Het evenement heeft van de World Athletics de gouden status gekregen, wat vaak ook terug is te zien aan het deelnemersveld. Alleen al van Nederlandse bodem waren de allergrootsten erbij: Femke Broeders-Bol, Lieke Klaver, Niels Laros, Jessica Schilder en Nadine Visser.

En wat te denken van de Oekraïense wereldrecordhoudster Yaroslava Mahuchikh, die olympisch kampioene werd op het hoogspringen. Kortom: genoeg om van te genieten voor de Nederlandse atletiekfans in Hengelo.

Speciale rol voor Dafne Schippers

Zij zagen ook Dafne Schippers. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter had in tegenstelling tot veel edities niet haar spikes aan. Het atletiekicoon stopte in 2023 vanwege aanhoudende rugklachten en is nu bezig aan een heel andere carrière. Zo is ze sportanalist bij atletiekwedstrijden, vervulde ze de rol van toernooidirecteur bij de EK indoor in 2025 en bracht ze een openhartig boek uit.

In aanloop naar het mooie atletiekevenement sprak Schippers haar volgers al toe. "Dit weekend ben ik er weer bij. Niet op de baan, maar wel met mooie gesprekken, boeken en natuurlijk als groot fan van de sport. Kom vooral langs", was haar boodschap. De atletieklegende was er zondag om haar boek Dafne: Mijn verhaal te signeren en verkopen.

Biografie

Schippers laat zich van een heel andere kant zien in haar biografie. De voormalig sprintkoningin van Nederland was jarenlang hét gezicht van de atletiekwereld, maar achter de gouden medailles en razendsnelle tijden ging veel meer schuil. In het boek vertelt Schippers openhartig over de keerzijde van het leven aan de absolute wereldtop.

De oud-topatlete neemt sportfans mee in de enorme mentale druk waarmee ze dagelijks moest omgaan. Ook schrijft ze eerlijk over eenzaamheid, jaloezie binnen de topsport en de zware periode waarin haar lichaam haar steeds vaker in de steek liet door blessures. Daarmee krijgt de lezer een uniek kijkje achter de schermen van een carrière die van buitenaf perfect leek.

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