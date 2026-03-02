Voormalig topatlete Dafne Schippers (33) voelt zich tegenwoordig veel vrijer dan vroeger. Ze stelt dat ze nu pas 'begint te leven als mens'. Tijdens haar loopbaan kropte ze veel zaken op. Ook haar familie wist van diverse zaken weinig tot niets af.

De wereldkampioene op de 200 meter van 2015 en 2017 liet haar belevenissen en gedachtes optekenen in het boek Dafne, Mijn verhaal. Het is een klassiek verhaal van opkomst, doorbraak, piek en daarna een dramatische neergang. Dat laatste begon na Olympische Spelen van 2014 in Rio, waar ze tweede werd op de 200 meter.

Ze wisselde van trainer, maar de keus voor de de Amerikaan Rana Reider bleek geen gelukkige. Terugkijkend naar zijn keuzes en manier van trainen, beseft Schippers nu dat ze zich te veel liet isoleren en dat ze overtraind raakte.

Robots

Reider zonderde haar af van de rest van de trainingsgroep, met als doel om Schippers volop aandacht te kunnen geven. Maar Schippers miste daardoor het sociale component in haar loopbaan. De lol ging eraf. "Ik had goud, dus het moest wel goed zijn" ,zegt ze over de WK atletiek 2017.

De waarheid was anders: "Presteren zegt niet altijd alles. Daar ben ik een goed voorbeeld van. Wij lijken wel robots soms, maar je moet je blijven bedenken: er zit een mens achter."

Kapot

Haar hele topsportbestaan werd te monotoon en vreugdeloos. Ze legt uit: "We gaan nu trainen, oké. Dit is het dieet, oké.. Ik kwam thuis, ik was kapot. Het was een loop. Een overlevingsloop."

De sombere gedachts namen toe. Ze stipt bijvoorbeeld aan dat ze in 2017 tijdens een trainingskamp in Barcelona in een huurauto zat. En dat ze toen dacht dat ze hoopte dat ze niets impulsiefs zou doen. Daarom ging ze maar wandelen in plaats van rijden, want ze vertrouwde zichzelf niet in de auto.

Familie

Het zijn pijnlijke en indringende herinneringen, die door het boek weer naar boven kwamen. Ze zegt: "Ik weet nu dat je echt wel kunt praten met mensen. Alleen, dat heb ik moeten leren, want voor mijn gevoel is het vroeger tegen me gebruikt. Maar voor anderen was dit pittig om te lezen. Mijn familie wist dit niet."