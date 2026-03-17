Dafne Schippers was jarenlang hét atletiekicoon van Nederland. Als specialiste op met name de 200 meter was ze wereldtop en zorgde ze in 2016 voor een unieke olympische medaille. Daar was ze toen eigenlijk helemaal niet blij mee, maar in gesprek met ex-topschaatser Mark Tuitert geeft ze aan er nu heel anders naar te kijken.

Voor Schippers zijn het bijzondere tijden. Ze stopte enkele jaren geleden met atletiek, maar is sinds kort weer volop in beeld. Dat komt omdat er eerder deze maand een boek over haar leven verscheen. Daardoor is ze veelvuldig in de media te vinden en schoof ze ook aan bij olympisch kampioen Mark Tuitert.

De ex-topschaatser is de maker van Drive Podcast en daar is Schippers te gast. Ze kwam uiteraard om te praten over haar boek, maar had ook iets bijzonders meegenomen. Tuitert merkt tijdens de opname op dat er een 'spike' op tafel ligt. Dat zijn speciale hardloopschoenen en deze zijn wel heel bijzonder.

Het is namelijk het schoeisel waar Schippers in 2016 de finale van de 200 meter op de Olympische Spelen op liep. Ze pakte daar het zilver, maar vooral het moment daarna werd bekend in Nederland. Schippers smeet woest en teleurgesteld de schoenen op de grond. "Het is voor heel veel mensen wel de bekende spike", merkt ze dan ook op.

Maar ze heeft niet alleen voor de luisteraars en kijkers de schoen meegenomen, ook voor Schippers zelf heeft het schoeisel waarde. "Omdat het voor mij een omslagpunt is geweest. Waar ik nu eigenlijk heel trots op die medaill kan zijn, terwijl toen juist alles bij elkaar kwam waar ik misschien niet zo trots op was."

De balende Schippers smeet in Brazilië boos de schoenen weg en die reactie maakte toen in Nederland een hoop los. Zelf begrijpt ze wel waarom ze zo gefrustreerd was. "Voor mij was het de opsomming van dat ik zo vreselijk veel mentaal van mezelf had gevraagd om überhaupt daar te staan. En überhaupt een medaille te halen. En nu heb ik het compleet omgedraaid naar hoe bijzonder het wel niet is dat ik het überhaupt heb gehaald."

Schippers zorgde in 2016 voor de eerste olympische atletiekmedaille in 24 jaar, na het goud van Ellen van Langen op de 800 meter in 1992. Naar later bleek was het een van haar grootste successen. Ze werd ook tweemaal wereldkampioen op de 200 meter, maar kende ook moeilijke momenten. Daar vertelt ze in haar boek openhartig over. Tijdens de boekpresentatie ging ze er tegenover Sportnieuws.nl ook diep op in.