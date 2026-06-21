Een bijzondere gebeurtenis in de Nederlandse sportwereld. Topatlete Femke Broeders-Bol is in Nederland voor de Fanny Blankers-Koen Games in Hengelo. Daar hoopt ze na haar geruchtmakende overstap voor het eerst binnen de Nederlandse landsgrenzen te laten zien wat ze kan. Bekijk hier hoe laat ze in actie komt.

Broeders-Bol kennen we natuurlijk al jarenlang als hét Nederlandse boegbeeld van de 4x400 meter estafette en de 400 meter horden. Die laatste afstand heeft ze echter vaarwel gezegd. Na meerdere wereldtitels, olympische medailles en tal van andere prijzen gooide ze vorig jaar het roer om.

Opmerkelijke overstap van Femke Broeders-Bol

In het najaar deelde Broeders-Bol, eerder dit jaar getrouwd met de Belgische atleet Ben Broeders, het grote nieuws dat ze de overstap naar de 800 meter maakte. Die afstand liep ze jarenlang niet. Op de dubbele afstand - zonder horden - wil ze op termijn eveneens tot de wereldtop behoren. In februari won ze haar eerste indoorwedstrijd. Daarna kreeg Broeders-Bol vanwege kwaaltjes te maken met een terugslag.

Geweldig debuut van Broeders-Bol

Afgelopen week imponeerde de Nederlandse bij haar outdoordebuut op de 800 meter. In het Tsjechische Ostrava ging ze lang mee met wereldtopper Audrey Werro. De Zwitserse won in een razendsnelle tijd. Bol hield wel 600 meter lang gelijke tred en rende een tijd die in Nederland alleen door Ellen van Langen en Sifan Hassan ooit is gelopen.

Haar coach Laurent Meuwly was dan ook geïmponeerd door Broeders-Bol. "Het is echt nog nooit vertoond dat een atlete op haar eerste serieuze 800 meter zo'n snelle eerste ronde liep", vertelde hij aan De Telegraaf.

Andere Nederlanders aan de start

Het schept een hoop verwachtingen voor zondagmiddag. Dan hoopt Broeders-Bol wederom indruk te maken, maar dan in haar eigen Nederland. Het atletiekicoon is een van de boegbeelden op de startlijst van de FBK Games. Zij hoopt op de 800 meter voor eigen publiek te schitteren. Haar race begint om 16.17 uur.

Andere grote Nederlandse namen zijn Lieke Klaver (400 meter, 15.30 uur), Nadine Visser (100 meter horden, 14.37 uur), Jessica Schilder (kogelstoten, 15.49 uur) en Niels Laros (800 meter, 16.52 uur). Het atletiekspektakel is zondag vanaf 14.50 uur live te bekijken via NPO1 en NOS.nl.

De FBK Games zijn vernoemd naar Fanny Blankers-Koen, de topatlete die namens Nederland vooral in de jaren '40 grootse successen boekte. Op de Spelen van 1948 in Londen won ze maar liefst vier gouden medailles.

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