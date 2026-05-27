Atlete Demi van den Wildenberg heeft bij de opening van het outdoorseizoen meteen een enorme domper te verwerken. Dat laat ze weten aan haar honderdduizenden volgers op Instagram. "Tijd om een stapje terug te doen."

Van den Wildenberg kreeg in haar eerste race een flinke klap te verwerken. Ze raakte namelijk geblesseerd aan haar hamstring. "Absoluut niet hoe ik me mijn eerste race van het seizoen had voorgesteld", schrijft ze op sociale media.

"Helaas heb ik een hastringblessure opgelopen", vervolgt ze. "Ik voel me ongelooflijk verdrietig en teleurgesteld omdat de training erg goed ging. Ik had zo'n zin om wedstrijden te lopen." De atlete is gespecialiseerd in de 600 en 100 meter en de 4x100 meter estafette.

"Hoe frustrerend dit ook is, tegenslagen horen bij de reis", aldus de 26-jarige. "Tijd om een stapje terug te doen en te focussen op herstel." Tot slot bedankt ze haar team. Ook voor haar ouders heeft ze nog een mooie boodschap. "Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke liefde en steun."

WK estafette

Van den Wildenberg kwam begin deze maand nog in actie op de WK estafette in Botswana. Samen met Anne van de Wiel, Britt de Blaauw en Fenna Achterberg slaagde ze er niet in om een startbewijs voor de WK atletiek van 2027 in Beijing te bemachtigen op de 4x100 meter. De vrouwen moesten genoegen nemen met een tijd van 44,41 in de herkansing en werden zesde.

FBK Games

Volgende maand staan in Nederland de FBK Games op het programma. Femke Broeders-Bol komt in Hengelo ook in actie op haar nieuwe afstand: de 800 meter. Na het afgelopen seizoen maakte ze de overstap van de 400 meter horden naar de 800 meter vlak. Ze kreeg tijdens het indoorseizoen te maken met een voetblessure en zal op 16 juni haar debuut maken op de 800 meter outdoor op de Gouden Spike in het Tsjechische Ostrav. Vijf dagen later start ze op die afstand bij de FBK Games.

