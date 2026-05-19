Femke Broeders-Bol heeft haar outdoordebuut op haar nieuwe afstand vervroegt. Ze zou terugkeren op de atletiekbaan tijdens de FBK Games, maar komt al vijf dagen eerder in actie op de 800 meter tijdens de Gouden Spike.

Broeders-Bol komt al uit op de 800 meter op de Gouden Spike in het Tsjechische Ostrava op 16 juni. Dat is vijf dagen voor haar race op de FBK Games in Hengelo, zo maakte de organisatie van de atletiekmeeting in Tsjechië bekend.

Broeders-Bol maakte na jaren van successen op de 400 meter horden en 400 meter deze winter de overstap naar de 800 meter. Ze liep in februari in Metz bij haar eerste optreden een Nederlands indoorrecord van 1.59,07. Een voetblessure noopte de Amersfoortse vervolgens tot een rustperiode.

Ze maakte begin deze maand bekend dat ze zou deelnemen aan de FBK Games, maar de olympisch kampioene keert al eerder terug op de baan. De 800 meter in Ostrava wordt haar eerste outdoorwedstrijd, kondigt de Gouden Spike aan.

Het is een goede opwarmer voordat ze in haar nieuwe discipline uitkomt in haar thuisland. Daar kijkt Broeders-Bol ontzettend naar uit, zo liet ze eerder weten. "Het is altijd heel speciaal om op Nederlandse bodem te lopen, en de overstap naar de 800 meter maakt het voor mij extra bijzonder", zei de atlete in een persbericht. "Het is spannend, maar ik voel zoveel support. Ik kan niet wachten om voor eigen publiek de 800 meter te lopen."

In Hengelo zal ze de tijd van de wedstrijddirecteur moeten verbreken om het Nederlandse outdoorrecord te veroveren. Dat staat sinds 1992 op naam van Ellen van Langen. Op de olympische Spelen in Barcelona pakte zij toen het goud in een tijd van 1.55,54.

