Topatlete Anne Luijten nadert het einde van haar zwangerschap. De 31-jarige olympiër liep onlangs haar steeds dikker wordende buik nog een ronde hard. Toch merkt Luijten steeds meer de mindere kanten van het dragen van een baby, al geniet ze ook van een "vreemd en gaaf gevoel".

Begin januari maakte Luijten de komst van haar eerste baby bekend. De nationaal kampioene marathon schreef op Instagram: "We kunnen niet blijer zijn." Even daarvoor werd ze bij de Marathon van Amsterdam gekroond tot beste Nederlandse met een zwangere buik.

Wel moest de 31-jarige Luijten verstek laten gaan aan de Marathon van Rotterdam, die ze twee keer eerder won. Wel verscheen ze als analiste bij de iconische race. Daar deed ze een opvallende onthulling: met zwangere buik won ze in maart een hardloopwedstrijd. "Ik was daar toch om mijn broertje aan te moedigen, dus ik dacht: waarom niet? Je kan blijven sporten als je zwanger bent."

Atlete Anne Luijten nadert einde zwangerschap

Ondanks het gemis was het een bewuste keuze om zwanger te worden. Inmiddels bevindt ze zich in de laatste fase, ze is 34 weken zwanger. Dus is het weer tijd voor een openhartige update op Instagram. "De baby is nu ingedaald, met het hoofdje naar beneden, dus dat is goed!", trapt ze af.

"Het meest irritante is waarschijnlijk... zitten. Mijn buik doet vaak een beetje pijn/zit oncomfortabel als ik zit, alsof Ukkie te weinig ruimte heeft, dus ik probeer veel te bewegen", geeft Luijten haar volgers mee. Dat doet ze door te bewegen op kantoor, wat niet altijd even makkelijk is. "Soms sta ik zomaar midden in een vergadering op omdat ik het zitten niet langer kan uithouden."

Nu de baby bijna volgroeit is, ziet Luijten hem/haar steeds vaker bewegen. "Het is zo'n vreemd (en gaaf) gevoel!", besluit de topatlete positief.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover