De 400 meter op de WK indoor in Polen komend weekend gaat er anders uitzien dan 'normaal' en daar was de Nederlandse topatlete Lieke Klaver al flink kritisch op. Zij krijgt nu bijval van een 'thuisloper' op die 400 meter, de Poolse Justyna Swiety-Ersetic. "Het is een slecht idee."

Waarom tornen aan iets dat al jaren prima werkt? Zo denken veel atleten over de aangekondigde verandering op de WK indoor. De 400 meter krijgt twee finales in plaats van één en de tijdsnelsten krijgen de drie medailles. Zo kan het dus gebeuren dat een winnares van haar finale geen medaille pakt omdat er in de andere finale harder gelopen wordt. Klaver vindt het maar niks en haar 33-jarige Poolse collega ook niet, ondanks dat de organisatie in haar land is.

'Het is een slecht idee'

"Ik vind het absoluut niet goed", laat Swiety-Ersetic zich kritisch uit tegenover Fakt over het nieuwe format. "Het is een slecht idee. Atletiek is altijd simpel en rechttoe rechtaan geweest, maar dat is nu niet meer zo. De top drie won de medailles. Nu zal dat niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Nu wint iemand de eerste finale en moet wachten op de uitslag van de tweede. Als we fans voor atletiek willen aantrekken, hebben zulke oplossingen de neiging ze juist af te schrikken. Het is moeilijk om dit aan de gemiddelde fan uit te leggen.

'Dat zou al heel moeilijk zijn'

De 400-meterlopers hebben al een druk schema, met ook estafettes die vaak op het programma staan. Met nu ook nog eens meer series, worden de dagen alleen maar langer. Om dan, behalve de individuele afstanden, ook nog teamafstanden voluit te lopen, wordt praktisch onmogelijk. Dat signaleert de Poolse. "Zelfs als deze races op twee opeenvolgende dagen zouden plaatsvinden, zou het al heel moeilijk zijn. En twee 400-meter races op één dag is een werkelijk enorme uitdaging."

WK indoor

De WK indoor zijn van 20 tot en met 22 maart in Polen. Namens Nederland doet de net getrouwde Femke Bol niet mee. Klaver is daardoor één van de eyecatchers namens TeamNL op de WK atletiek.