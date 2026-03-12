Lieke Klaver is als regerend Europees kampioene natuurlijk ook een van de favorieten op de 400 meter bij de WK indoor. In het huidige seizoen vallen de tijden haar echter nog tegen en dus is Klaver hard bezig om op de wereldkampioenschappen goed voor de dag te komen.

Klaver pakte begin deze maand de Nederlandse titel op de 400 meter indoor, maar voor de WK indoor is er wel nog wat werk aan de winkel. "Het is leuk om Nederlands kampioen te worden, maar de tijden moeten echt nog harder als ik mee wil doen met de medailles. Dus daar gaan we voor", vertelt de 27-jarige Klaver in gesprek met Sportnieuws.nl.

De regerend Europees kampioene was na haar winst op de NK eerlijk over het feit dat ze nog zoekende is en legt uit wat ze daarmee precies bedoelt: "Normaal ren ik de 400 meter wat meer sprintend en dat vind ik ook veel leuker om te doen. Het gaat niet altijd even goed, maar dat vind ik gewoon leuk. En nu ren ik hem dus echt gewoon rennend. En dat vind ik toch een partij irritant, want dan kom ik er niet lekker in en heb ik er niet het pepertje in."

Op zoek naar het 'pepertje'

Klaver is dan ook druk bezig om dat 'pepertje' terug te vinden richting de WK en dat lijkt te lukken: "Ik heb een paar races gehad met tijden waarvan ik vind dat het niet snel genoeg is en dat is het ook niet voor de medailles. We hebben de trainingen aangepast, wat meer op snelheid en wat meer richting de race pace-tijden voor de 400 meter. Dus het pepertje is er wel hoor."

De zilveren medaillewinnares van twee jaar geleden heeft er dan ook alle vertrouwen in dat ze in Polen goed voor de dag zal komen. "Ik ben ook gewoon Europees kampioen, dus ik verwacht ook zelf dat ik iets goeds kan neerzetten. En ik heb wel een beetje druk nodig, dus laat dat WK maar komen."

WK indoor in Polen

De WK indoor zijn van vrijdag 20 tot en met zondag 22 maart in Polen. De Nederlandse ploeg bestaat uit 24 atleten en die zijn gelijk verdeeld over de mannen en de vrouwen. Klaver komt in de ochtendsessie op de vrijdag direct in actie en hoopt zich dan te plaatsen voor de halve finales later die dag. Op zaterdag strijden de snelste acht atletes om de medailles.