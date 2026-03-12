Lieke Klaver reist later deze maand af naar Polen voor de WK indoor en hoopt daar op de 400 meter mee te strijden om de medailles. De regerend Europees kampioene krijgt op haar afstand echter wel te maken met een bijzondere opzet en daar is Klaver duidelijk geen voorstander van.

De internationale atletiekunie experimenteert dit seizoen namelijk op de afstand van Klaver. Er zijn altijd zes banen, maar alleen de buitenste vier worden gebruikt op de 400 meter. De binnenste twee blijven leeg en dat is gedaan om te voorkomen dat atleten in die banen een nadeel hebben doordat ze scherpere bochten moeten lopen.

Bij de WK zijn er om die reden liefst acht halve finales en bestaat de finale uit twee verschillende heats met elke keer vier atleten, waarbij de tijdsnelsten de medailles krijgen. Er is dus een kans dat een atleet zijn of haar finale wint, maar toch met lege handen naar huis gaat als er in de andere finale drie sporters een snellere tijd lopen.

'Ik vind het ook vreselijk stom'

Bondscoach Laurent Meuwly sprak zich al meermaals kritisch uit over het experiment en ook Klaver is er geen fan van. "Ik vind het ook vreselijk stom", is ze duidelijk in gesprek met Sportnieuws.nl. "Volgens mij brengt het ook allleen maar verwarring. Stel je zapt net in, je ziet iemand winnen en die heeft vervolgens geen medaille. Dat lijkt me ook stom."

Ook voor haarzelf vindt ze het vervelend: "Ik wil gewoon tegen de snelste en de besten van de wereld rennen. En als dat misschien net door de serie-indeling tijdens de finale niet gebeurt dan weet ik niet hoe ik me ga voelen."

Klaver gaat niet naar anderen kijken

De atleten in de laatste serie weten precies wat ze moeten lopen en dat zou dus weleens een voordeel kunnen zijn, maar Klaver wil met dat soort dingen niet bezig zijn: "Ik denk dat ik niet ga kijken wat de anderen lopen, want ik moet zelf gewoon zorgen dat ik weer harde tijden loop. En dat moet ik tijdens de finale ook doen. Ik heb er geen controle over, dus dan moet ik ook de snelste race neerzetten. Ik ga niet kijken wat de rest loopt. Ik moet gewoon mijn snelste race neerzetten en die serie winnen."

WK indoor

Klaver, die twee jaar geleden op de WK indoor als tweede eindigde achter landgenote Femke Bol, gaat vanaf vrijdag 20 maart op jacht naar een medaille. Op die dag loopt ze in de ochtend net als Myrte van der Schoot in de series. De halve finales zijn vervolgens in de avond en de beste acht atleten lopen een dag later de finale.