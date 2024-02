Nadine Visser klaar voor WK indoor atletiek: 'Trots om onderdeel te zijn van 'gouden' generatie'

Nadine Visser is een van de favorieten op de WK indoor atletiek. De 29-jarige atlete won in 2018 haar eerste medaille (brons) indoor. Van vrijdag 1 tot en met zondag 3 maart wordt het WK indoor atletiek gehouden in Glasgow.

De grote blikvanger zal natuurlijk Femke Bol zijn, die recent nog het wereldrecord op de 400 meter indoor verscherpte. Maar Visser is niet te onderschatten op de 60 meter horden. In Madrid liep ze afgelopen 0,01 seconde boven haar eigen Nederlands record. Ze is in topvorm dus. "Dit seizoen is enorm belangrijk", vertelt ze aan European Athletics. "De Olympische Spelen in Parijs zijn nog ver weg, dus ik hoop dat ik goed kan presteren op dit WK."

'Gouden' generatie

Visser is onderdeel van een generatie Nederlandse atleten die tot de top van de wereld behoort. Bol, Lieke Klaver, Anouk Vetter, Jessica Schilder, Sifan Hassan en Abdi Nageeye zijn namen die medailles pakken op EK's en WK's. "Een aantal jaar geleden hadden we alleen maar een aantal sprinters, maar nu doen we in zoveel meer categorieën mee. Het is heel mooi om te zien hoe het niveau van de Nederlandse atletiek is gestegen en ik daar onderdeel van mag zijn."

Geen zevenkamp meer

Visser begon op de zevenkamp, maar is blij dat ze nu alleen over horden hoeft te springen. "Daar heb ik nooit spijt van gehad", vertelt ze. "Maar ik ben nog nooit zo gelukkig geweest, als een hordeloper. Mijn vriend zegt altijd: 'Aan het einde van je carriere moet je weer zevenkamp gaan doen', maar ik zie dat niet gebeuren", lacht Visser.