Een geweldige prestatie van de Nederlandse atleet Ruben Rolvink. De 23-jarige discuswerper zette aan de andere kant van de wereld een nieuw nationaal record neer en ging daarbij door een magische grens.

Rolvink heeft bij internationale werpwedstrijden in het Amerikaanse Ramona (Oklahoma) het Nederlandse record bij het discuswerpen verbeterd. De 23-jarige atleet kwam met de discus van 2 kilogram tot een afstand van 70,23 meter. Rolvink schreef daarmee geschiedenis, want het is de eerste keer dat een Nederlandse man de grens van 70 meter doorbreekt.

Het oude Nederlandse record stond op naam van Shaquille Emanuelson. Hij tekende vorig jaar in Ramona voor een afstand van 69,65 meter. Erik de Bruin (68,12 meter) had daarvoor het record sinds 1991 in handen.

Van het wereldrecord is Rolvink nog wel een stukje verwijderd. Dat staat namelijk sinds 2025 op naam van Mykolas Alekna. De Litouwer wierp de discus toen liefst 75,56 meter ver. Ook hij deed dat in Ramona, waar waarschijnlijk niet geheel toevallig de vijf beste worpen ooit hebben plaatsgevonden.

Nederlands record bij vrouwen

Vorige maand verbeterde Jorinde van Klinken, eveneens in Ramona, het Nederlandse record bij de vrouwen. Zij noteerde met de discus van 1 kilogram een afstand van 70,99 meter. Van Klinken verbeterde toen overigens haar eigen record uit 2021. De atlete hoort bij de wereldtop op het onderdeel, want ze pakte vorig jaar zilver op het WK.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover