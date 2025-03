Nadine Visser maakt indruk met 'bizarre' prestatie: 'Het is heel moeilijk'

Na haar zilveren medaille op de 60 meter horden tijdens de EK indoor in Apeldoorn, gaat atlete Nadine Visser ook op de wereldkampioenschappen op jacht naar succes. Dat wordt wel lastig voor de routinier.

Dat voorspelt Gregory Sedoc in gesprek met De Telegraaf. De bekende atletiekanalyticus van NOS Studio Sport en voormalig veelvoudig Nederlands kampioen, olympiër en zelfs Europees kampioen op de horden volgt Visser op de voet.

Hij zag haar dan ook het zilver bemachtigen tijdens de EK in een nationaal record. Maar misschien maakt dat het juist wel extra lastig voor haar in Nanjing, China. "De moeilijkheid is dat ze heeft gepiekt bij de EK. Daar liep ze met 7,72 een ongekend harde tijd, waarmee je eigenlijk meestal wel wereldkampioen wordt."

Ontlading

"Maar die ontlading is geweest en dan stap je in een vliegtuig op weg naar een totaal andere ambiance", vervolgt Sedoc. "Het is heel moeilijk om daar dan weer zo snel te lopen. Maar als ze dat doet, pakt ze dus geheid een medaille.”

Visser won meer medailles op de 60 meter horden indoor dan op de 100 meter horden in de open lucht. Toch ziet Sedoc haar niet als indoorspecialist. "Daarmee doe je haar tekort. We hebben het wel over de nummer 4 van de Olympische Spelen die vorig jaar in Parijs slechts een fractie tekort kwam voor een medaille. Dus dan kan je niet spreken van een indoorspecialist."

'Bizar'

Zelf was hij dat wel, erkent de oud-atleet. "Maar die stempel kan je op Nadine niet plakken. Daar is ze te goed voor. Ze is 30 jaar oud en presteert al langer dan tien jaar op superhoog niveau, binnen en buiten. Dat is echt bizar."