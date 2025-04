Nederlandse atlete (21) maakt van dichtbij schietpartij mee: 'De langste uren uit mijn leven'

Het Nederlandse hardlooptalent Bieke Schipperen maakte onlangs van dichtbij een schietpartij mee op haar universiteit. Daarbij kwamen twee mensen om het leven en raakten vijf anderen gewond. De schutter werd opgepakt, over zijn motief is niets bekend.

De twintigjarige verdachte liep de campus op bij Florida State University (FSU) in Tallahassee met een vuurwapen van zijn moeder, die werkte als politieagente. Het zou zijn gegaan om een voormalig dienstwapen. Hij werd vrij snel geneutraliseerd en gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Amerikaanse sportwereld opgeschrikt door afschuwelijke moord: 'Hij overleed in armen van zijn tweelingbroer' In de Verenigde Staten heeft een horrorverhaal zich afgespeeld. Bij een atletiekwedstrijd op een middelbare school werd een talentvolle jongen van zeventien doodgestoken. Hij overleed in de armen van zijn tweelingbroer.

Atlete verschuilt zich in klaslokaal

Van de ruim 40 duizend studenten is de Nederlandse atlete Bieke Schipperen er eentje. Zij combineert er een studie met sport. De specialiste op de middellangeafstand verschool zich in haar klaslokaal en belde met haar vader in Nederland. "'Papa, niet schrikken, maar er is een schietpartij op de universiteit gaande', kreeg ik te horen", zegt haar vader Jacco tegen het Brabants Dagblad.

Moord op Nederlandse topvolleybalster zorgt nog altijd voor groot verdriet: 'Je wil niemand zien of spreken' Het is bijna twaalf jaar geleden dat een van de beste Nederlandse vrouwelijke sporters ooit werd vermoord. Topvolleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severein werden in 2013 dood gevonden. Bij de broer van Visser heerst nog altijd enorm verdriet.

Hij omschrijft het als 'de langste uren in zijn leven'. "Je schrikt je natuurlijk helemaal kapot. Je hoort wel vaker van die shootings op die Amerikaanse scholen. Ik ben na dat telefoontje naar buiten gelopen. Sigaar gepakt en gaan ijsberen. Helemaal verdoofd, van links naar rechts, van rechts naar links", blikt hij terug. Uiteindelijk duurt het uren voordat het verlossende bericht komt. "Ik was zo blij, maar tegelijkertijd ook verdrietig als je hoort dat er twee mensen zijn omgekomen en een aantal anderen gewond."

Sportbeurs

Zijn dochter maakte daags na de heftige gebeurtenis alweer een ronde, zo zag hij op Strava - een app waarmee sportprestaties kunnen worden bijgehouden. "Maar je weet natuurlijk niet of ze later niet alsnog een terugslag van krijgt van alles wat er is gebeurd. Ik ben in ieder geval heel blij dat mijn meisje er nog is."

Schipperen maakte en paar jaar terug de keuze om in de Verenigde Staten te gaan studeren en sporten. "Ik kreeg de kans en dacht, ik ga het gewoon doen. Daar heb ik zeker geen spijt van", zei ze in 2023 tegen het Brabants Dagblad.

De 21-jarige Biekeren loopt voornamelijk op universiteiten in de VS. Dit jaar verbeterde ze haar PR op de 3000 meter naar 9.08,36. Bij de EK veldlopen in het Turkse Antalya werd ze in december elfde bij de vrouwen onder 23. De Nederlander won toen goud bij de mannen onder 20.