Niels Laros heeft bij de Diamond League-meeting in het Amerikaanse Eugene een sensationele zege geboekt. De Nederlandse atleet was op de Engelse mijl verrassend de snelste en liep ook nog eens een nationaal record uit de boeken. Het levert de 20-jarige Laros een enorme bak aan prijzengeld op.

Laros was op voorhand niet de loper waar iedereen op lette, want de Amerikaanse favoriet Yared Nuguse en de Fransman Azeddine Habz deden in de zogeheten Bowerman Mile een aanval op het wereldrecord van 3.43,13, in 1999 gelopen door de Marokkaan Hicham El Guerrouj. Het tweetal nam ruim afstand van de rest van het veld, maar hun tempo zakte in de laatste ronde in.

Sensationele zege

De Nederlander begon in de laatste omloop aan een versnelling die hem steeds dichter bij de twee vooraan bracht. Met een uiterste krachtsinspanning wist de jonge Laros beide lopers nog in te halen en de zevende tijd ooit te lopen.

Laros won de race in een Nederlands record van 3.45,94. Hij haalde bijna drie seconden af van de vorige nationale toptijd, die ook op naam stond van de 20-jarige atleet uit Oosterhout. Stefan Nillessen eindigde als dertiende in 3.49.53.

Enorm bedrag aan prijzengeld

De zege levert Laros een flink geldbedrag op, want de mijl was in Eugene een onderdeel dat was bestempeld als Diamond+. Sinds dit jaar worden er bij elke meeting een aantal disciplines aangewezen die de speciale status krijgen. Dat betekent dat er op dat onderdeel twee keer zoveel prijzengeld als normaal te verdienen is. Laros verdient daardoor niet 10.000 dollar met zijn zege, maar liefst 20.000 dollar. Dat is omgerekend zo'n 17.000 euro.

Andere Nederlanders

Jorinde van Klinken slaagde er net niet in op het podium te belanden bij het discuswerpen. De Nederlandse atlete eindigde als vierde met een afstand van 66,19 meter. De Amerikaanse Valarie Allman was de beste met 70,68 meter. De 25-jarige Van Klinken werd eerder tweede in Parijs en Stockholm en kwam dit seizoen al tot een afstand van 66,42. Ze haalde vorig weekeinde de zege binnen voor de Nederlandse ploeg op het EK atletiek voor landenteams in Madrid.

Jessica Schilder eindigde als vijfde bij het kogelstoten met 20,03 meter. De winst was voor Chase Jackson met 20,94 meter. Denzel Comenentia werd zesde bij het kogelslingeren met een afstand van 76,51. De Amerikaan Rudy Winkler won met 83,16, de beste wereldprestatie van het jaar.