De Amerikaanse hordeloper Chris Robinson stond plotseling in het middelpunt van de aandacht en niet alleen vanwege zijn sportieve prestatie. Tijdens een 400 meter hordenwedstrijd ging het mis met zijn outfit, wat voor dolle pret zorgt in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast met oud-hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

“Heb jij nog iets leuks gezien deze sportweek?”, vraagt Van As. “Ik heb zéker iets leuks gezien!”, reageert Hoog meteen. De twee schieten in de lach. “Wooooo”, klinkt het. “Wij hebben allebei iets opvallends gezien: Chris Robinson. Dan denk je misschien: wie is dat?”, zegt Hoog.

Van As grapt: “Ik heb hem persoonlijk niet gezien hoor.” Hoog bevestigt lachend: “Ik heb ook geen idee hoe hij eruitziet.”

Opvallend tafereel bij atletiekwedstrijd: atleet wint ondanks probleem met geslachtsdeel De Amerikaanse hordeloper Chris Robinson won de 400 meter horden op opvallende wijze. Niet zijn indrukwekkende tijd van 48,05 seconden trok de meeste aandacht, maar een gênant en hardnekkig kledingprobleem: zijn geslachtsdeel bleef uit zijn korte broek vallen. Toch liep de 24-jarige atleet onverminderd door naar de winst.

Rommelen aan zijn broekje

Dan volgt de uitleg. “Hij is een Amerikaanse atleet en liep de 400 meter horden. De race zelf won hij, maar halverwege zag je hem steeds met zijn hand aan zijn broekje rommelen”, vertelt Hoog.

“Wat bleek nou: zijn piemel hing gewoon uit zijn broekje”, zegt ze droog. “Ik was al benieuwd welk woord je zou kiezen: piemel, tampeloeris, penis… tollie”, lacht Van As. “Ik noem het beestje gewoon netjes bij de naam”, reageert Hoog lachend.

Topatlete Lieke Klaver en collega's zorgen voor enorm hoogtepunt voor Nederland bij EK landenteams Na de derde dag (van de vier) van het EK atletiek voor landenteams is Nederland gezakt van de eerste naar vierde plek. Wel waren er zaterdag hoogtepunten, zoals een nieuw nationaal record op de 4x100 meter estafette voor vrouwen.

Robinson kon er om lachen

Het broekje bleek verschoven en tijdens het rennen probeerde Robinson tevergeefs de boel recht te trekken. “Hij was duidelijk afgeleid, want die tegenstanders kwamen dichtbij”, vertelt Hoog. “Hij finishte uiteindelijk met een soort snoekduik, belandde op zijn buik en moest er zelf ook hard om lachen.”

Hoog vervolgt: “Als je online naar de beelden zoekt, is het behoorlijk geblurred. Dat is wel netjes. Van As biecht op: “Ik heb ’m zonder blur gezien, moet ik eerlijk zeggen.” Hoog lacht: “Die beelden zijn er dus ook, maar dan moet je even wat verder scrollen.”

Oranje-hockeyster ziet groot voordeel van 'strakke outfit' richting Spelen: 'We hebben allemaal een goede kont' De wedstrijdkleding van de Nederlandse hockeysters is eigenlijk altijd onderwerp van discussie. De één draagt liever een broekje, een ander vindt de shirtjes te strak, terwijl een derde juist graag een 'vrouwelijk' tenue ziet. Dat laatste geldt ook voor Pien Sanders, zo vertelt Oranjes reserve-aanvoerder richting de Olympische Spelen van Parijs die aan het einde van de maand beginnen.

'Dragen ze geen ondergoed?'

“Niemand kende hem, maar nu kent iedereen hem", zegt Hoog. Van As vraagt zich af: “Dragen die mannen geen ondergoed onder dat broekje? Het is toch zo’n broekje met een los binnenbroekje?”

“Ik ken iemand die marathons loopt, en die draagt een soort netstring met daaroverheen een los broekje dat heel hoog zit”, vertelt Hoog. “Dat lijkt me zo raar”, zegt Van As. “Je wilt toch dat alles lekker strak zit? Je zaak strak in het pak.” Hoog vat het kernachtig samen: “Een string die goed strak zit.”

'Niet normaal strak badpak' Oranje-hockeysters op Spelen had één groot nadeel: 'Maar wij konden het hebben' Hockeysters zijn niet langer verplicht in een rokje aan de aftrap te verschijnen, maar Naomi van As en Ellen Hoog zouden het wel weten. De succesvolle ex-internationals van Oranje lijken niets te zien in een korte broek.

Hoog besluit: “Het leverde in ieder geval veel entertainment op.” Van As sluit lachend af: “Ik was hier zo van de leg van, dat mij de rest van de sportweek volledig is ontgaan. We kunnen stoppen met de podcast. Tot volgende week, doei!”

Luister naar de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend in de Sportnieuws.nl-podcast. Met deze week: het drama van Max Verstappen in Oostenrijk, het Nederlandse succes tijdens het EK landenteams in Madrid en de start van Wimbledon. Luister via je favoriete podcastapp of hieronder: