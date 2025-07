Sydney McLaughlin-Levrone (25) is de grote rivale van Femke Bol op de 400 meter horden. De Amerikaanse is de regerend olympisch kampioene en heeft sinds juni 2021 het wereldrecord in handen. Hoe lang kan ze gemotiveerd blijven?

McLaughlin-Levrone en Bol komen elkaar niet zo heel vaak tegen op de 400 meter horden. Eigenlijk alleen op heel belangrijke momenten, zoals de Olympische Spelen van 2021 en 2024, en bij de WK atletiek 2022. Die drie keren pakte de Amerikaanse goud met een wereldrecord.

Student

In de podcast Ready Set Go wordt McLaughlin-Levrone 72 minuten lang aan het woord gelaten over haar loopbaan, instelling, opvoeding en toekomstvisie. Zo gaat ze in op haar keus om ook andere afstanden te rennen, zoals de 100 meter met horden. Dat deed ze eind mei bijvoorbeeld bij de Philadelphia Grand Slam Track.

Ze legt uit dat ze veel leert van die experimenten. "Ik wil het beste uit mezelf halen zodra ik op de baan stap", zegt ze. "Ik ben nog een soort student van de atletieksport. Ik wil alles leren wat er te leren valt. Op de 100 meter moet ik bijvoorbeeld nog sneller starten. En ik moet dan het voorste deel van mijn knie laten zakken zodat het meer parallel hangt aan de baan. Blijf ik laag genoeg, dan is de eerste stap explosiever."

'Nooit meer terug'

Ze geniet van de 100 meter. "Ik zei tegen mijn trainer Bobby Kersee: "Laat me dit maar niet te vaak doen. Want misschien kom ik nooit meer terug naar de 400 meter horden." Het is gewoon leuk!"

Dit weekend is ze present bij de Diamond League in Eugene, VS. Ze doet mee aan de 400 meter vlak. Femke Bol is niet present bij deze wedstrijden. Zij maakte eerder in de week dat ze verloofd is met atleet Ben Broeders.

Femke Bol en Ben Broeders

Bol en hoogspringer Broeders leerden elkaar in 2021 kennen. Althans, toen zagen ze elkaar voor het eerst op het vliegveld van Stockholm, waar ze beiden aanwezig waren na een atletiekwedstrijd in de Zweedse hoofdstad. De vonk sloeg al vrij snel over, zo liet de Nederlandse topatlete weten in een interview met De Telegraaf. Vanwege de aangescherpte coronaregels volgde de eerste "spannende" date in een hotel in Den Bosch.