Nederlandse topatleet deelt 'moeilijke beslissing': 'Dan is het voor mij niet leuk genoeg'

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan en de tijd van gaan is nu gekomen. Zo valt de harde boodschap die de Nederlandse topatleet Douwe Amels donderdag bekendmaakte, samen te vatten.

Hoogspringer Douwe Amels stopt ermee. Dat meldt de 33-jarige Fries in een persbericht. Hij veroverde in zijn vijftien jaar lange topsportcarrière één Europese titel en 22 Nederlandse titels. Ook bezit hij het Nederlands record van 2,31 meter. "Hoewel dit een bijzonder moeilijke beslissing was, voel ik dat het moment is aangebroken om iets anders te gaan doen", aldus Amels.

Nederlandse titelverdediger zorgt voor teleurstelling in Apeldoorn tijdens EK atletiek Een domper voor Nederland op de EK atletiek. Douwe Amels won twee jaar geleden verrassend goud bij het hoogspringen, maar wist al heel snel dat hij zijn titel in Apeldoorn niet kon verdedigen.

'Niet leuk genoeg'

Zijn laatste officiële wedstrijd was op de EK Indoor in maart in Apeldoorn, waar hij de finale niet wist te halen. Hij uitte toen al twijfels over de voortzetting van zijn carrière. "Het vuur om elke dag tot het uiterste te gaan brandt minder fel dan voorheen en zonder dat vuur is de topsport voor mij niet leuk genoeg."

Veel titels en gouden hoogtepunt

De hoogspringer beleefde zijn absolute hoogtepunt op de EK indoor van 2023 in Istanbul met een voor de Nederlandse atletiek historische gouden medaille. Dat was exact tien jaar na zijn Europese titel bij de beloften (onder 23). Op zijn palmares prijken ook elf nationale titels outdoor en elf indoor.

'Meer gebracht dan ooit gedacht'

"Ik ben ontzettend dankbaar dat ik de kans heb gehad om vijftien jaar lang mijn grootste passie uit te oefenen. Dat ik daarbij twee keer Europees kampioen ben geworden en meer dan twintig keer de beste hoogspringer van Nederland was, maakt me trots. Het hoogspringen heeft me meer gebracht dan ik ooit had gedacht en zal voor altijd een onderdeel van mij zijn."

Zin in de zomer

Amels sluit af met de boodschap dat hij erg veel zin in de zomer heeft. "Met de zomer in het vooruitzicht, kijk ik heel erg uit naar dingen doen en mensen zien waar ik de afgelopen jaren (te) weinig tijd voor had." Hij vertelt zijn hele verhaal in de podcast ToBsport, die je hieronder kunt beluisteren.