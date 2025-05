Nederlandse topatleet voelt zich gedwongen tot uitleg van opmerkelijke actie: 'Ik begrijp de reacties'

Eugene Omalla won tijdens de Olympische Spelen van Parijs een gouden medaille met de gemengde estafetteploeg. De sprinter heeft echter besloten om die plak beschikbaar te stellen voor kopers tijdens een veiling. Omalla kreeg daar nogal wat kritiek op, waardoor hij zich genoodzaakt voelde om uitleg te geven over de actie.

Via social media gaf Omalla uitleg waarom hij zijn medaille wil verkopen. Hij wil allereerst duidelijk maken wat de plak voor hem betekent. "De Olympische Spelen, en die gouden medaille, zullen voor altijd een van de grootste prestaties in mijn sportcarrière blijven. De reis naar dat moment, de steun van het Nederlandse nationale team en de offers die ik onderweg heb gebracht, zijn iets wat ik de rest van mijn leven met me zal meedragen. De medaille is een symbool van alles waarvoor ik gewerkt heb, en het zal altijd een enorme betekenis voor mij hebben."

'Ik begrijp de negatieve reacties'

Omalla begrijpt dan ook dat mensen negatief waren over zijn keuze. "Ik begrijp de negatieve reacties op mijn beslissing om de medaille te veilen, en ik wil graag eventuele misverstanden uit de weg ruimen. Het is nooit bedoeld als hebzucht of disrespect voor dat monumentale moment. Deze beslissing heeft te maken met iets veel persoonlijkers: het waarborgen van de toekomst en het welzijn van mijn familie en het ondersteunen van degenen die het nodig hebben."

Goede doel

Het veilen van de medaille is niet voor Omalla zelf, de sprinter verkoopt hem voor het goede doel. "Een groot deel van de opbrengst van de veiling zal gedoneerd worden aan het goede doel van mijn ouders, Child’s Destiny of Hope (CDHope), een organisatie die kinderen in Oeganda helpt door middel van onderwijs en andere hulpbronnen die hen een betere toekomst bieden. Daarnaast zal de opbrengst worden gebruikt om voor mijn familie te zorgen. De worstelingen en offers die we hebben gemaakt om hier te komen, hebben me gevormd op manieren die veel mensen misschien niet zullen begrijpen."

Teleurstelling

"Ik wil ook duidelijk maken dat mijn beslissing om de medaille te veilen absoluut niet te maken heeft met financiële problemen, noch met het verlangen om mezelf te verrijken", zo vertelt Omalla ten slotte. "Mijn beslissing was nooit bedoeld om mezelf te verrijken; het ging erom voor de mensen van wie ik hou te zorgen en ervoor te zorgen dat zij zoveel mogelijk steun ontvangen. Desalniettemin snap ik dat mijn teamgenoten en begeleidende staf hierin teleurgesteld kunnen zijn."