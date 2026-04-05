Mike Foppen (29) rende onlangs een stokoud record uit de boeken. Daardoor weet de Nijmegenaar de schijnwerpers op zich gericht. En dat mag wel wat vaker, meent hij.

Foppen heeft bij wedstrijden in het Amerikaanse San Juan Capistrano het Nederlands record op de 10.000 meter verbeterd. De Nijmegenaar eindigde als derde in de race in een tijd van 27.20,52. Hij is daarmee bijna zes seconden sneller dan de oude recordtijd van Kamiel Maase, die in 2002 in Brussel 27.26,29 klokte.

Femke Bol

Het Nederlandse atletiek beleeft succes na succes. Vooral Femke Bol heeft in korte tijd een indrukwekkend cv opgbouwd, met onder meer twee wereldtitels op de 400 meter horden. Ook Lieke Klaver staat aldoor in de aandacht.

Foppen kan zich nog geen bekende Nederlander noemen. De Telegraaf vraagt hem of die positie in de schaduw vervelend is. "Ja, soms frustreert dat wel een beetje", zegt Foppen. "Maar ik begrijp ook wel dat het zo werkt. Femke Bol is bijvoorbeeld echt van de buitencategorie en verdient ook veel aandacht."

Hele grote

Zijn Nederlands record heeft wel wat in gang gezet, merkt hij. Niemand minder dan Maase benaderde hem na de recordrace. "Kamiel is een hele grote geweest in de Nederlandse atletiek, anders had dat record ook niet zo lang gestaan", zegt Foppen.

"Hij stuurde een supermooi appje. Ik wil ook echt niet arrogant klinken, maar voordat ik doorbrak, was er eigenlijk geen enkele Nederlander die in de buurt van zijn records kwam. Nu zit er een hele lichting aan te komen met jongens die mijn records weer kunnen pakken. Hopelijk heb ik daar een beetje aan bijgedragen."

Mentaliteit

Hij heeft diverse finales gelopen op grote toernooien, maar de podiumplaatsen bleven ver buiten bereik. Dat moet anders en daartoe zal hij zijn mentaliteit moeten aanscherpen, beseft hij. "Ik weet niet wat er mogelijk is, maar ik wil er ook geen limiet op zetten. Ik heb misschien te vaak tegen mezelf gezegd: ’Een jongen uit Nederland kan op deze afstanden geen medailles winnen.'"

10 km op de weg

De 29-jarige Foppen scherpte onlangs ook al het Nederlands record op de 10 kilometer op de weg aan. In de Spaanse stad Valencia kwam hij over de eindstreep in een tijd van 27.39, vijf seconden sneller dan het vorige record dat Filmon Tesfu een jaar eerder op hetzelfde parcours liep. Foppen is ook in het bezit van de Nederlandse records op de 3000 meter en 5000 meter op de baan.