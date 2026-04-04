Lieke Klaver heeft een mooie maand maart achter de rug. Ze won twee medailles op de WK indoor atletiek, maar genoot ook van het gezelschap van goede vrienden en collega's. Eén daarvan zet ze via Instagram extra in het zonnetje.

Klaver blikt op sociale media terug op de afgelopen maand. Daarin vond het WK indoor atletiek plaats in het Poolse Torun. Op de 400 meter won de atlete uit Velsen-Zuid knap een bronzen medaille, tot haar eigen verbazing.

Samen met Myrte van der Schoot, Nina Franke en Eveline Saalberg won ze ook nog zilver op de 4x400 meter aflossing. Alleen de razendsnelle Amerikaanse atleten kwamen eerder over de streep.

Selfie met medaillewinnaars

Klaver geeft een inkijkje achter de schermen bij het toernooi en de voorbereiding daarop. Ze deelt een foto met haar bronzen medaille op het podium en een selfie vanuit de lift met de nummers één en twee op de 400 meter: de Tsjechische Lurdes Manuel en Poolse Natalia Bukowiacka.

In haar story laat ze zien dat ze het goed met de winnares kan vinden. Ze gingen zaterdag namelijk samen picknicken in het bos. Ook Saalberg ging mee op pad. Op een van de foto's is te zien dat Manuel languit op de grond ligt. "Wereldkampioene-pose", schrijft Klaver erbij.

'10 jaar vriendschap'

Maar de atlete zet ook nog een andere goede vriendin in het zonnetje. Namelijk atlete en influencer Danaïd Prinsen. Zij werd in haar carrière één keer Nederlands kampioene op de 800 meter en twee keer nationaal indoor kampioene.

Klaver en Prinsen kennen elkaar al ontzettend lang. "10 jaar vriendschap", schrijft de 27-jarige bij een foto die Prinsen heeft geplaatst. Daarop omhelzen ze elkaar innig. "Betekenisvol", schrijft Prinsen bij de beelden. De twee trekken veel met elkaar op, zo is te zien op Instagram. Ze gaan regelmatig naar feestjes en vierden ook samen Kerstmis.