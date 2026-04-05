Een opvallende gast zaterdagmiddag in het Philips Stadion bij de wedstrijd van aankomend landskampioen PSV. Daar was de gouden shorttracksensatie Jens van 't Wout te gast. Hij was voor het eerst bij een voetbalduel, waar hij gretig op de foto ging met enkele legendes.

Van 't Wout werd geboren in Nederland, maar groeide op in Canada omdat zijn familie daarheen emigreerde. Daar is ijshockey volksport nummer 1, dus heeft de 24-jarige shorttracker weinig verstand van voetbal. Op de Winterspelen in Milaan had hij geen idee wie Marco van Basten, Ruud Bullit en Frank Rijkaard zijn.

"Ik ben alleen maar met ijshockey opgegroeid, dus voetbal ken ik echt niet. Ik heb nog nooit een voetbalwedstrijd gekeken. Ik hoop dat ik hier geen haat voor krijg", vertelde hij destijds.

Van 't Wout op de foto met voetballegendes

Van 't Wout werd de succesvolste Nederlandse olympiër in Milaan. De oogst: goud op de 1000 meter, goud op de 1500 meter, goud op de aflossing en brons op de 500 meter. Die medailles nam hij zaterdag allemaal mee naar het Philips Stadion. Daar kwam hij een speler tegen die met Gullit, Van Basten en Rijkaard in 1988 Europees kampioen werd: Hans van Breukelen. Ook lunchte hij met Willy van de Kerkhof, die op de WK's van 1974 en 1978 zilver won met Oranje.

Van 't Wout ging met de twee op de foto. De shorttracker had zelf zijn bronzen medaille om, terwijl Van de Kerkhof één van zijn gouden medailles droeg. Ook Eric Gerets en Frank van Gool (mede-oprichter van KaFra, sponsor van o.a. Jutta Leerdam en Femke Bol) hadden er eentje om. Frans van Seumeren, de geldschieter van FC Utrecht, en Jean-Paul de Jong maakten de foto compleet.

Spektakelstuk

Van 't Wout plaatste een video op zijn Instagram waarbij stond: "Eerste voetbalwedstrijd kijken". En het was er eentje waar hij nog lang over na zal praten. PSV kwam met 2-0 achter in het eerste kwartier door goals van Utrecht-spelers Artem Stepanov en Gjivai Zechiël. Daarna begon de Ismael Saibari-show. Hij was goed voor twee goals en een assist en boog daarmee de score om: 3-2 PSV.

Jesper Karlsson maakte zo'n tien minuten voor tijd gelijk. Even leek het niet goed af te lopen voor PSV, maar diep in blessuretijd zorgde Couhaib Driouech voor de bevrijdende 4-3. Al met al een geslaagde middag dus voor Van 't Wout.