Atlete Jessica Schilder heeft in de Diamond League een knap resultaat neergezet. De Nederlandse eindigde in de grote finale in Zürich als tweede bij het kogelstoten en daarmee verdient ze ook nog eens een mooi geldbedrag.

De grote finale van de Diamond League wordt woensdag en donderdag gehouden. De meeste onderdelen zijn pas op de tweede dag, maar Schilder moest op woensdag al in actie komen. Zij hoort al jaren bij de wereldtop in het kogelstoten. Ze pakte in 2022 al brons op het WK en werd ook tweemaal Europees kampioene op het onderdeel. De Nederlandse had dit seizoen al driemaal de zege gepakt bij een Diamond League-wedstrijd, maar de eindzege in die competitie zat er net niet in.

De 26-jarige Nederlandse zette als enige van de zeven finalisten in totaal zes geldige pogingen neer, maar het was niet genoeg voor de eerste plaats. Schilder stootte in haar vierde poging naar 20,26 meter en dat bleek uiteindelijk goed voor de tweede plek.

De Canadese Sarah Mitton pakte uiteindelijk voor het tweede jaar op rij de eindzege in de Diamond League door 20,67 te stoten. De Amerikaanse Chase Jackson, die in 2022 en 2023 wereldkampioene werd, eindigde op de derde plek met 20,08 meter. De andere vier finalistes kwamen niet boven de 20 meter uit.

Prijzengeld Schilder

De tweede plaats levert Schilder ook nog een mooie bonus op. Ze krijgt daarvoor namelijk 12.000 dollar, dat is omgerekend net iets meer dan 10.000 euro. Mitton gaat er echter vandoor met de jackpot, want zij krijgt als winnares liefst 30.000 dollar (25.000 euro).

Menno Vloon

In Zürich kwam ook Menno Vloon in actie. Hij deed mee aan het polsstokhoogspringen. De Nederlander sprong in zijn eerste poging direct over 5,50 meter en deed dat ook op 5,65 meter, maar daarna ging het fout. Hij kwam tot drie keer toe niet over 5,80 meter heen en eindigde daardoor op een gedeelde vierde plaats. Dat levert hem ongeveer 3400 euro op. Topfavoriet Armand Duplantis maakte zijn status waar en pakte de zege door over 6,00 meter te springen. Hij bleef daarmee ver verwijderd van zijn wereldrecord van 6,29 meter.