De topatleten reisden deze week af naar Zürich voor de grote finale van de Diamond League. Zij streden daar woensdag en donderdag om de eindzege op de verschillende disciplines. Er was in Zwitserland ook Nederlands succes. Femke Bol was de beste op de 400 meter horden en verdiende daar een enorm bedrag aan prijzengeld mee. Landgenoot Niels Laros pakte de winst op de 1500 meter, maar kreeg daar opvallend genoeg nog meer geld voor.

Na veertien reguliere wedstrijden was het eindelijk tijd voor de grote finale. Dat was een belangrijk meetmoment voor veel van de sporters, want het laat zien waar ze staan in aanloop naar de WK atletiek van volgende maand in Tokio. De Diamond League is voor de atleten na de Olympische Spelen en de wereldkampioenschappen het belangrijkste evenement en de competitie wordt, in tegenstelling tot die andere grote toernooien, ieder jaar gehouden.

Nederlandse deelnemers

Op woensdag viel de beslissing al op enkele werp- en springonderdelen, maar de meeste prijzen werden pas op donderdag verdeeld. Alle looponderdelen waren tenslotte op de tweede dag. Bol pakte op die dag dan ook voor het vijfde jaar op rij de eindzege op de 400 meter horden en boekte daarmee haar 30ste achtereenvolgende overwinning in de Diamond League.

Naast Bol deden er met Klaver (400 meter), Visser (100 meter horden), Jessica Schilder (kogelstoten), Menno Vloon (polsstokhoog), Jorinde van Klinken (discuswerpen), Niels Laros (1500 meter) en Mike Foppen (3000 meter) nog een aantal andere Nederlanders mee in Zwitserland. Laros en Schilder wisten hun onderdeel te winnen en verdienen daar net als Bol een mooi geldbedrag mee.

Prijzengeld Diamond League

De winnaar van elke discipline kreeg 30.000 dollar. Dat is omgerekend net iets meer dan 25.000 euro. Het verschil aan prijzengeld tussen de nummer 1 en de rest is enorm. De atleet die als tweede eindigde, kreeg namelijk 'slechts' 12.000 dollar (10.000 euro) en de nummer 3 moest het doen met 7.000 dollar (6.000 euro). Bol en Schilder verdienen dus 30.000 dollar, maar Laros opvallend genoeg niet.

Resultaat Prijzengeld Eerste 30.000 dollar (25.900 euro) Tweede 12.000 dollar (10.350 euro) Derde 7.000 dollar (6.050 euro) Vierde 4.000 dollar (3.450 euro) Vijfde 2.500 dollar (2.150 euro) Zesde 2.000 dollar (1.730 euro) Zevende 1.500 dollar (1.300 euro) Achtste 1.000 dollar (860 euro) Negende of lager 500 dollar (430 euro)

Twee Nederlanders maken kans op jackpot

Op een aantal onderdelen was er namelijk nóg veel meer geld te verdienen. Bij de Diamond League worden er sinds dit jaar een aantal disciplines aangewezen die de status Diamond+ krijgen en daar ligt helemaal veel prijzengeld klaar voor de atleten.

In Zürich waren dat bij de mannen de 100 meter, 1500 meter, 400 meter horden, het polsstokhoogspringen. Bij de vrouwen hebben de 100 meter, 3000 meter, 100 meter horden en het verspringen de status van Diamond+ gekregen. Het onderdeel van Laros was er dus eentje in de categorie Diamond+ en hij wint maar liefst 50.000 dollar.