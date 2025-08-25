Femke Bol reist met grootse plannen af naar het WK atletiek in Tokio. De specialist op de 400 meter horden ziet dat zij ineens weer de grote favoriete is én doet daarom ook een hoopvolle belofte.

Bol weet vrij zeker dat ze op de WK in Tokio haar beste race van dit jaar op de 400 meter horden gaat lopen. "Daar werk ik ook echt naartoe", zei ze tijdens een persmoment op sportcentrum Papendal.

Die beste race levert haar normaal gesproken een gouden medaille op, evenals twee jaar geleden op de WK in Boedapest. "Maar ik houd niet zo van denken over medailles. Dat werkt bij mij averechts. Ik heb in mijn hoofd hoe ik de race moet lopen en waarop ik me moet focussen."

Schokkend nieuws uit de Verenigde Staten

Bol is de onbetwiste favoriete voor goud, want olympisch kampioene Sydney McLaughlin-Levrone kiest in Tokio voor de 'normale' 400 meter. "Dat vind ik eigenlijk best jammer, want ze is en blijft de wereldrecordhoudster die superhard kan lopen en met wie ik maar weinig confrontaties heb gehad. Terwijl ik denk dat lopen tegen haar mij ook prikkelt om nog beter te worden. Maar ik vind het ook wel weer leuk dat ze voor die uitdaging gaat."

De 25-jarige Amersfoortse moest wel even schakelen toen ze het nieuws hoorde. "Ik voel ineens weer de druk van favoriete. Op zich kan ik er wel mee omgaan, vooral ook omdat ik er inmiddels aan gewend ben om voorop te lopen."

'Dit went nooit'

Waarmee Bol haar ongeslagen status op de 400 meter horden aanstipt. Ze is al sinds augustus 2020 ongeslagen op het nummer in de Diamond League en kan komende donderdag bij de finale in Zürich haar dertigste overwinning op rij vieren.

"Ik sta er niet zo bij stil, want het is niet het allerbelangrijkste van de wereld. Het geeft wel aan dat ik al jaren heel constant op een hoog niveau kan presteren en dat komt ook omdat ik de afgelopen jaren blessurevrij ben geweest. Maar winnen went nooit. Daarom loop ik graag tegen sterke tegenstanders en die krijg ik echt wel op de WK in Tokio."