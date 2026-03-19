Een heugelijke dag in de atletiekwereld. Een olympisch kampioene maakte namelijk haar huwelijk met haar coach wereldkundig. Een groot aantal collega's reageerde liefdevol op het nieuws, waaronder de ook pasgetrouwde Femke Broeders-Bol.

De Amerikaanse discuswerpster Valarie Allman (31) stapte op 15 maart in het huwelijksbootje met haar coach Zeb Sion tijdens een privé-ceremonie. Inmiddels hebben ze het heuglijke nieuws wereldkundig gemaakt via Instagram en dat levert een hoop felicitaties op vanuit de atletiekwereld.

Het koppel straalt op de foto's en de tweevoudig olympisch kampioene draagt een traditionele witte trouwjurk met een lange sluier. "Een dag vol met lachen, tranen en zo veel liefde", schrijven de twee op Instagram. "We konden niet meer in de wolken zijn na zo'n magische, perfecte dag."

Geheime relatie

Het koppel hield hun relatie jarenlang voor henzelf. Ze zijn al samen sinds 2017. Sion coachte Allman aan Stanford University en onder zijn begeleiding groeide zij uit tot topatlete. Ze maakten hun relatie bekend aan de buitenwereld in 2024, vlak voor de Olympische Spelen van Parijs.

Felicitaties

De twee krijgen een hoop reacties op het grote nieuws. De wereldatletiekbond feliciteert Allman en Sion, net als een groot aantal collega-atleten. Amerikaanse olympiër Emma Coburn complimenteert het stel. "Zo schitterend", schrijft zij. De Nederlandse Broeders-Bol laat ook van zich horen. "Gefeliciteerd", reageert de olympisch kampioene met een reeks smileys met hartjesogen.

Femke Broeders-Bol

Bol stapte onlangs ook in het huwelijksbootje en staat sindsdien ook geregristreerd onder een nieuwe naam: Broeders-Bol. Ze gaf eind februari het jawoord aan haar grote liefde: Belgische polsstokhoogspringer Ben Broeders. Ze is komend weekend niet van de partij bij de WK indoor. De 26-jarige kampt namelijk met een blessure. Ze maakte dit seizoen de overstap van de 400 meter horden naar de 800 meter.

Ook Allman heeft de naam van haar man aangenomen. Zij heeft ook haar naam in haar bio op Instagram al aangepast naar Valarie Sion.