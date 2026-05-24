De Dopingspelen worden na jarenlang voorbereiden op zondag 24 mei 2026 gehouden. In Las Vegas mogen bij de Enhanced Games de deelnemende atleten allerlei dopingmiddelen benutten. Hun reputatie kan weleens een enorme dreun krijgen, maar daar staat wel een aantrekkelijke prijzenpot tegenover.

Diverse sportbonden hebben zich met heftige woorden en waarschuwingen tegen de Enhanced Games uitgesproken. De Nederlandse Dopingautoriteit adviseert sporters zich niet te laten verleiden tot deelname aan de Dopingspelen.

"Het is een gevaarlijk initiatief, want er bestaat geen veilige doping", zei voorzitter Vincent Egbers. "Het kan ertoe leiden dat sporters bereid zijn om risico's te nemen met hun lichaam omdat het een hoop geld oplevert. Dat keuren we af, want doping is bewezen slecht voor het lichaam."

Grote namen bij Enhanced Games

Maar het zijn heus niet alleen atleten uit de B-categorie die zich toch wel lieten verleiden. Een van de bekendste deelnemers aan de Dopingspelen is de Amerikaanse topsprinter Fred Kerley. De wereldkampioen op de 100 meter van 2022 wil het wereldrecord van Usain Bolt aanvallen. Een andere prominente atleet die meedoet is zwemmer Ben Proud. De Brit won op de Olympische Spelen van Parijs nog zilver op de 50 meter vrije slag.

Prijzengeld bij de Dopingspelen

De organisatie van Enhanced Games heeft bij investeerders geld opgehaald om de boel op te zetten. Ook de prijzenpot is royaal gevuld, onder meer door een investering van Donald Trump Jr.. De zoon van de Amerikaanse president stapte in via zijn investeringsmaatschappij 1789 Capital.

Deelnemende atleten krijgen een jaarsalaris van Enhanced Games. Volgens de organisatie bedraagt dat salaris drie tot vijf keer meer dan ze zouden krijgen van hun nationale bond. Daar komt nog startgeld bovenop. Elk evenement heeft een prijzenpot van 500.000 dollar, oftewel 430.000 euro. De winnaar van een evenement krijgt daaruit 250.000 dollar.

Bonus voor wereldrecods

Dat is nog niet alles. Wordt er een wereldrecord aangescherpt, dan komt er een bonus van 250.000 dollar. En is het een record bij de 50 meter vrije slag zwemmen of de 100 meter sprint (atletiek), dan is de bonus zelfs 1 miljoen dollar.

De Grieks-Bulgaarse zwemmer Kristian Gkolomeev zwom in de opmaat naar de Dopingspelen al een wereldrecord. De topzwemmer was tijdens de Olympische Spelen in Parijs de nummer vijf op de 50 meter vrije slag. Gkolomeev zwom tijdens de Enhanced Games-trials een tijd van 20.89 seconden. Dat is twee tienden sneller dan het huidige wereldrecord van de Braziliaan Cesar Cielo in 2009. De zwembond erkent de tijd van Gkolomeev (uiteraard) niet.

