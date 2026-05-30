Topatlete Sofie Dokter (23) werd eerder dit jaar wereldkampioene op de vijfkamp bij het WK indoor. Inmiddels is ze begonnen aan een nieuw groot toernooi: de prestigieuze Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis. Na de eerste dag staat ze bovenaan.

De 23-jarige meerkampster kende een goede eerste dag, waarbij ze op drie van de vier onderdelen haar persoonlijk record aanscherpte. Emma Oosterwegel, de andere Nederlandse, staat met 3847 punten op plek vier.

Lelijke gouden plak

Daags voor deze nieuwe uitdaging sprak Dokter met het AD over de afgelopen maanden. Tijdens het gesprek liet ze haar gouden WK-plak zien. "Mijn vader vindt hem erg lelijk", zegt ze.

"Ik heb gezegd dat hij dat niet mag zeggen, want ik vind hem zelf heel mooi en ben er ontzettend blij mee. Het is geen echt goud en niks waard, maar mentaal heeft deze medaille voor mij wel heel veel waarde."

Superster

Ze voelt zich nog zeker geen superster in de atletiek. Ze schaalt de vijfkamp lager in dan de zevenkamp. "Indoor ben ik nu wereldkampioen geworden en dat geeft mij een supergoede boost", vertelt ze. "Ik ben goed en kan nog steeds beter worden. Maar als ik realistisch kijk naar wat ik tot nu toe heb gepresteerd en de prestaties van de andere atleten zie, dan is het niet dat ik erboven uitstijg."

Ook blikt ze terug op haar gouden dagen bij de WK indoor. Ze blaakte zeker niet van zelfverzekerdheid toen ze begon aan de krachtproef. "Ik slaap nooit goed de nacht ervoor. Er gaan altijd honderd dingen door mijn hoofd die fout kunnen gaan", geeft ze aan. En de zenuwen werden alsmaar erger. Voorafgaand aan het slotnummer, de 800 meter, was Dokter er niet best aan toe. "Ik was zo zenuwachtig dat ik de shake die ik vooraf nam, heb uitgespuugd. En ik kreeg nog een bloedneus."

Hypomeeting

Nog terug naar de Hypomeeting die bezig is. Op de 100 meter horden verbeterde ze haar persoonlijke toptijd tot 13,27 seconden, waarna het hoogspringen, normaal gesproken een van haar sterke onderdelen, met 1,80 meter enigszins tegenviel. Bij het kogelstoten herpakte ze zich en verbeterde ze met 14,70 meter haar eigen beste prestatie. Op de afsluitende 200 meter liep ze in een persoonlijk record van 23,13 seconden naar de winst.

Dokter werd vorig jaar in Götzis tweede achter de Amerikaanse Anna Hall-Slayton. De regerend wereldkampioene op de zevenkamp ontbreekt dit jaar bij de prestigieuze Hypomeeting. Ook de Belgische Nafissatou Thiam, drievoudig olympisch kampioene op de zevenkamp, is er dit jaar niet bij.

