Marion Jones maakte furore als topsprintster, maar die loopbaan heeft ook een zware wissel op haar lichaam getrokken. Op haar Instagram deelt de omstreden loopster beelden dat ze nog met moeite de trap af kan nadat ze gestopt is.

Jones was een sprintster die vooral furore maakte op de 100 meter. Tijdens de WK in 1997 was ze bijzonder succesvol met een wereldtitel op de 100 meter en de 4x100 meter estafette. Op het wereldkampioenschap twee jaar later in Sevilla pakte ze een titel op de 100 meter en haalde ze ook een bronzen plak binnen op het verspringen. Jones was dan ook topfavoriete tijdens de Olympische Spelen van 2000 in Sydney. Dat toernooi werd ze echter op alle afstanden gediskwalificeerd.

De vijftigjarige sprintster was toentertijd de spil in een groot dopingschandaal. Jones moest uiteindelijk zelfs korte tijd de gevangenis in nadat ze had gelogen tegen twee federale onderzoekers. Jones gaf uiteindelijk in 2007 toe dat ze in voorbereiding op de spelen van 2000 verschillende prestatiestimulerende middelen had gebruikt. Doordat ze hier ook meermaals over had gelogen, werd ze veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf.

Slechte knieën

Inmiddels is Jones al jaren gestopt met sprinten en leeft ze tegenwoordig een leven als huisvrouw in de Verenigde Staten. In die hoedanigheid krijgt ze nog regelmatig vragen over de manier waarop ze tegenwoordig beweegt. 'Het is altijd: Ben jij Marion Jones? Jij was toch ooit de snelste vrouw ter wereld', zet Jones bij een Instagram-post waarbij ze de trap afloopt. Volgers en Jones zelf zien dat dit op een nogal opvallende manier gaat.

Jones kwam nogal lastig de trap af en ze vertelt dat dit door haar knieën komt. 'Niemand vraagt ooit aan me: hoe gaat het met je knieën', zet de Amerikaanse bij de video dat ze de trap afkomt. Daarmee lijkt Jones aandacht te willen vragen voor het leven na de topsport. In de reacties wordt ze in ieder geval gesteund. 'Nog steeds de beste aller tijden', reageert een fan onder de video. 'Jij bent de reden dat ik ben begonnen met atletiek', reageert een andere volger.