Als Sifan Hassan de media te woord staat, gaat het heel vaak alleen maar over hardlopen. De Nederlandse atletieklegende staat echter voor heel veel meer. Dat bleek deze week wel tijdens een groot interview, waarin ze opvallend hard uithaalde naar het Nederlandse politieke beleid.

Dat doet ze in in het NRC, waar ze uitgebreid de tijd neemt om over van alles en nog wat te praten. Zo vertelt ze over haar afgelopen marathonjaar en haar nieuwe uitdagingen, maar ook over het feit dat Hassan (32) voor veel mensen een inspiratiebron is geworden. Niet alleen in de sportwereld, maar ook daar buiten.

Felicitaties van Schoof en Wilders

Dat bleek wel toen Hassan anderhalf jaar geleden de olympische marathon in Parijs won. De Nederlandse premier Dick Schoof, zelf een hardloopliefhebber, was vol lof. Dat gold ook voor Geert Wilders, die met zijn partij de PVV op dat moment de grootste van Nederland was. Hij feliciteerde Hassan via zijn X-kanaal. Op complimenten van Nederlandse politici zit Hassan niet echt te wachten, blijkt nu.

Sifan Hassan duidelijk over politiek

"Als mensen mij gebruiken als voorbeeld van hoe je een beter mens kunt worden, dan vind ik het prima. Maar ik wil niet met slechte mensen worden geassocieerd", is ze duidelijk. Hassan hekelt het Nederlandse politieke beleid wat betreft Israël en de situatie in Gaza. "Dus als de Nederlandse regering wapens blijft sturen naar Israël en tegelijkertijd zegt: we vinden Sifan Hassan geweldig, dan is dat voor mij... ughh."

Hassan, die op vijftienjarige leeftijd vanuit Ethiopië naar Nederland kwam, heeft veel verdriet door de oorlog in Gaza. Ze zegt dit jaar te hebben besloten te stoppen met het volgen van het nieuws omdat ze het niet meer aan kon.

"Ik zag kinderen in Gaza honger lijden, niet vanwege een natuurramp, maar door toedoen van hun medemensen. Ik doe zelf aan de ramadan, ik weet hoeveel pijn het doet als je zestien uur niet kunt eten. Kun je je voorstellen hoe het is als je twee jaar niet kunt eten? Als ik dat zag, dan kon ik zelf niet eten van ellende."

Volgens de topatlete 'lijkt de wereld gek geworden'. Ze kan er bij haar hoofd niet bij dat er oorlog wordt gevoerd. Toen ze zich ging verdiepen in de situatie in Gaza, had dat naar eigen zeggen ook gevolgen voor haar gemoedstoestand. "Sindsdien haat ik het leven soms, de politiek voorop. Dat Nederland nog steeds wapens stuurt naar Israël, dat andere landen Palestina erkennen maar Nederland niet, daar schaam ik me voor."

Druk marathonjaar voor Sifan Hassan

Hassan liep dit kalenderjaar liefst drie marathons. In het voorjaar kwam ze in actie in Londen, de plek waar ze bij haar debuut in 2023 meteen won. Dat lukte dit jaar niet (derde plaats), maar afgelopen zomer was het in Sydney wel raak. Daar schitterde ze door een prachtige zege te boeken. Het was alweer haar vierde overwinning op de marathon. Vorige maand eindigde Hassan in New York als zesde.