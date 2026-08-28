Armand Duplantis bereikte donderdag in de Diamond League niet waarop hij had gehoopt. Hij ging tijdens de Diamond League in Zürich voor een nieuw wereldrecord polsstokhoogspringen, maar nadat ook zijn derde poging mislukte, ging hij even flink tekeer.

Duplantis is als polsstokfenomeen een echte publiekslieveling bij atletiekfans. Donderdag liet hij zich echter niet van zijn beste kant zien. De Zweed aasde opnieuw op het wereldrecord, dat hij al vijftien heeft verbroken.

Het record staat nu op 6,31 meter. Hij aasde dus op een sprong van één centimeter meer. Dat wilde tijdens de Diamond League in Zürich echter niet lukken. Hij kwam niet verder dan een hoogte van 6,25. Nadat hij bij zijn derde poging op 6,32 meter de lat naar beneden zag vallen, smeet hij die woedend op de grond.

Excuses

De frustratie werd hem even te veel, maar al snel herpakte de 26-jarige zich en verontschuldigde hij zich richting het publiek. Daar zat ook zijn kersverse vrouw Desiré Inglander. Zij keek met een ongemakkelijke lach naar de uitbarsting van haar geliefde.

Nadat hij een verontschuldigend gebaar maakte, zwaaide Duplantis naar de fans op de tribune. Zij namen hem in genade aan en applaudisseerden luid voor de Zweed, die met zijn sprong van 6,25 meter wel de winnaar van de avond werd. Zijn Griekse concurrent Emmanouil Karalis pakte een nationaal record met zijn hoogte van 6,20 meter. Duplantis nam uiteindelijk toch met een lach zijn bloemen in ontvangst en poseerde nog even voor de camera met de Zweedse vlag.

Duplantis 6.32’lik dünya rekoru denemelerinde başarılı olamadı. Elmas Lig’in Zürih ayağını 6.25’lik yarışma rekoru atlayışıyla birinci sırada tamamladı. pic.twitter.com/G49Mp4Qt0S — Türkiye Olimpiyat Bülteni (@TROlimpiyatBult) August 27, 2026

"Ik wilde vandaag hier het wereldrecord breken, want dit is een historische wedstrijd", aldus Duplantis na afloop. "Het was heel spannend. Ik zou blij moeten zijn, maar ik voel me niet tevreden."

Huwelijk

Duplantis sprak voorafgaand aan de meeting nog over zijn huwelijk. Dat leidde tot verwarring bij de interviewer. "Het is geweldig", aldus Duplantis over het sporten als getrouwde man. "Maar het is moeilijk om het verschil uit te leggen. Het is mentaal een behoorlijke verandering, dat moet ook, ik voel meer verantwoordelijkheid. Op een bepaalde manier ben ik meer ‘locked in’." Die term kan vertaald worden als 'opgesloten', maar ook als iets als 'compleet toegewijd'.

“Gebruik 'locked in' maar niet”, springt de presentator in. Vermoedelijk vertaalt hij het als 'opgesloten'. “Dat lijkt me geen goed woord om te gebruiken bij een huwelijk. Alsof je onder controle staat, weet je wel. Je bent toch niet echt ‘locked in'?”