Olympisch atlete en model Maryna Bekh-Romanchuk is voor vier jaar geschorst vanwege een positieve dopingtest. De 30-jarige is woedend en heeft emotioneel haar verhaal gedaan op Instagram. "Ik ben een eerlijk persoon en mijn waardigheid betekent veel voor me."

Het gaat om een dopingtest in december 2024. Daaruit zou blijken dat de Oekraïense verspringster te hoge testosteronwaarden had. Bekh-Romanchuk kreeg tot 10 augustus de tijd om haar dopinggebruik toe te geven. Dan zou haar straf met een jaar verminderd worden. Ze weigert echter dat te doen.

"Ik heb mijn hele leven gewijd aan sport en een eerlijke strijd. Dat was niet makkelijk maar ik heb altijd vastgehouden aan mijn normen en waarden", aldus de topatlete op Instagram. Nu heeft ze het gevoel dat ze moet kiezen: "Tussen een gezuiverde naam voor de Athletics Integrity Unit en mijn toekomst in mijn persoonlijke leven."

Familie en gezondheid

"Het is heel moeilijk voor me. Ten eerste emotioneel, maar het heeft ook invloed op mijn gezondheid", vervolgt ze. "Daarom heb ik besloten me terug te trekken en me te focussen op mijn familie en gezondheid."

Bekh-Romanchuk benadrukt dat de ze het niet eens is met de beslissing van de Athletics Integrity Unit. Ze weigert dan ook toe te geven dat ze doping heeft gebruikt en haar schorsing te accepteren. "Ik weiger documenten te tekenen waarin ik mijn schuld beken. Ik ben een eerlijk persoon. Mijn menselijkheid en waardigheid zijn belangrijk voor me."

Dus hangt er een megaschorsing van vier jaar boven haar hoofd. "Het doet me pijn dat mijn zaak onzorgvuldig en zonder het juiste onderzoek wordt behandeld." De atlete belooft binnenkort meer duidelijkheid te geven in een groot interview, maar eerst vraagt ze om privacy voor haarzelf en haar familie.

Influencer en modellenwerk

De Oekraïense zal de komende tijd terugvallen op haar carrière als model en influencer, nu ze haar sport niet meer mag beoefenen. Ze heeft ruim 490.000 volgers op Instagram. Bekh-Romanchuk wordt gesponsord door Nike en schittert op covers van tijdschriften.

De atlete nam drie keer deel aan de olympische spelen in het verspringen en de hink-stap-sprong. Op dat laatste onderdeel pakte ze in 2023 zilver op de WK atletiek.