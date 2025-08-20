Alica Schmidt heeft openhartig teruggeblikt op een zwaar seizoen. De Duitse atlete, vaak bestempeld als de 'mooiste atlete ter wereld', miste de WK na een tegenvallend resultaat en een besmetting met COVID-19. Vanaf een zonnig strand in Thailand liet ze haar miljoenen fans zien hoe ze die tegenslag probeert om te buigen.

"Dit seizoen heeft me echt op de proef gesteld", vertelde Schmidt eerder op Instagram. "Zware races, veel lessen en een enorme groei. Het was niet het seizoen waarop ik had gehoopt, maar absoluut wel het seizoen dat ik nodig had." Een paar dagen voor de nationale kampioenschappen testte ze positief op COVID-19. Daardoor kon ze niet op haar best presteren, wat volgens haar 'absoluut frustrerend' was.

Toch weigert ze bij de pakken neer te zitten. Volgens Schmidt draait dit jaar om leren en accepteren, terwijl ze werkt aan haar herstel richting het nieuwe seizoen. Op de Duitse kampioenschappen klokte ze 2:06.47 op de 800 meter, goed voor plek drie in haar serie. Tegelijkertijd betekende dat geen finale en verloor ze ook haar kans op een plek op de WK.

Schmidt schittert tijdens tropische tussenstop

Daarna koos Schmidt voor een welverdiende pauze. Ze trok naar Thailand, waar ze zichtbaar genoot van zon, zee en ontspanning. Op haar Instagram liet ze zien hoe ze dineerde aan het strand bij zonsondergang, poseerde in een strak zwart badpak bij een rotsachtige baai en later schitterde in een elegante rode avondjurk tijdens een avondje uit.

Met die mix van sportieve uitstraling en glamour gaf Schmidt haar miljoenen volgers een kijkje in haar tropische tussenstop. Fans reageerden massaal enthousiast en prezen haar stijl, waarbij de een sprak van 'vakantie vibes' en een ander haar uitstraling omschreef als 'pure klasse'. Daarmee bewees ze opnieuw dat ze zich net zo makkelijk onderscheidt naast de baan als op de atletiekpiste.

Focus op toekomst en Olympische cyclus

Schmidt maakte na de Olympische Spelen in Parijs bewust de overstap van 400 naar 800 meter. Eerder dit jaar volgde ze al een hoogtestage in Zuid-Afrika om zich voor te bereiden op haar nieuwe afstand. De 26-jarige ziet het als een investering richting de toekomst: "Ik ben nog steeds helemaal verliefd op het proces."

Voorlopig staat herstel centraal, maar Schmidt kijkt alweer vooruit. Het grote doel is de Olympische cyclus richting 2028. Tot die tijd combineert ze haar rol als topsporter met haar groeiende status als stijlicoon, iets waar haar fans geen genoeg van krijgen.