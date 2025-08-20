Lieke Klaver blaast vandaag (woensdag 20 augustus) 27 kaarsjes uit. De topatlete wordt op de bijzondere dag in het zonnetje gezet door haar vriend Terrence Agard. 'Vandaag vieren we jou.'

'Bedankt dat je gewoon bent zoals je bent', schrijft Agard in een Instagram Story. 'Fijne verjaardag, dushi.' Dat is Papiaments voor 'zoet' of 'lekker', maar wordt vaak gebruikt als 'schatje' of 'lieverd'. Agard is geboren op Curaçao, waar Papiaments één van de officiële talen is.

Klaver kan haar verjaardag woensdagavond wat extra kleur geven. Zij is namelijk in het Zwitserse Lausanne voor de Diamond League. Om 20.04 uur staat de finale van de 400 meter gepland, haar favoriete afstand.

Werk aan de winkel

Na een teleurstellend resultaat in Polen, hoopt Klaver in Lausanne weer het beste uit haarzelf te halen. De 26-jarige Klaver eindigde afgelopen zaterdag als achtste op de 400 meter. Ze rende 50,53 seconden. Haar beste seizoenstijd is 50,11 seconden en daarmee is ze voorlopig nog wel een stukje verwijderd van haar beste tijd ooit. Ze liep vorig jaar in Londen namelijk haar persoonlijke record van 49,58.

Razend populair in Zwitserland

De atlete uit Velsen-Zuid is in Zwitserland razend populair. Klaver, die bijna één miljoen volgers heeft op Instagram, moest overal handtekeningen uitdelen en lachen voor de foto's.

Klaver was maandag al gearriveerd in Lausanne, waar ze samen met haar Nederlandse collega's Eveline Saalberg en Nadine Visser genoot van de zonsondergang. Saalberg komt woensdag in actie op de 800 meter. Visser loopt de 100 meter horden.

Vermoedelijk blijft Klaver na de 400 meterfinale lekker in Zwitserland, want volgende week staat de finale van de Diamond League ook op het programma in dat land. Zij reist dan van Lausanne naar Zürich. Daar is voor de atleten ook nog eens het echte grote geld te verdienen. Tussendoor is er nog een Diamond League-wedstrijd in Brussel, maar daar staat de 400 meter voor vrouwen niet op het programma.