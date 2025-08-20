Femke Bol laat er dit jaar geen gras over groeien dat zij de grote favoriete is om het goud te pakken op de 400 meter horden bij de WK atletiek. De topatlete won al haar wedstrijden tot nu toe en was ook in Polen afgelopen weekend weer oppermachtig. Oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zijn dan ook vol lof voor Bol.

In de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast van het duo bespreken ze de stelling 'de prestaties van Femke Bol zijn buitenaards'. Lang hoeven ze daar niet over na te denken, want Hoog en Van As zijn het daar volmondig mee eens.

"Ze heeft nu voor de 29ste keer op rij een Diamond League-wedstrijd gewonnen op de 400 meter horden", vertelt Hoog. "Nu met een tijd van 51,91 waarmee ze de snelste tijd ter wereld van dit jaar heeft neergezet. Het is ongekend hoe goed ze is."

'Mogen trots op haar zijn'

Hoog is niet alleen te spreken over haar resultaten, maar ook om het feit dat ze keuzes durft te maken. Zo zet Bol zich sinds dit seizoen af met haar andere been bij de start en koos ze er na een druk olympische jaar voor om enkele maanden geleden wat gas terug te nemen. "Ik vind het zo ongelooflijk knap. We mogen zo trots zijn op haar."

Ook Van As heeft veel bewondering voor de topatlete: "Als je ook het gemak ziet waar ze mee loopt. Ik vind dat genieten om naar te kijken. Daar kan Hoog zich goed in vinden: "Ze blijft zo rustig en met grote passen gaat ze dan iedereen voorbij."

Topfavoriete op WK bij afwezigheid van rivale

Bol won voorlopig alle wedstrijden die ze liep op de 400 meter horden, maar een belangrijke kanttekening is wel dat haar rivale Sydney McLaughlin-Levrone geen enkele keer aanwezig was. Wie hoopt op een nieuwe strijd tussen Bol en de regerend olympisch kampioen op de WK van volgende maand in Tokio komt overigens bedrogen uit. McLaughlin-Levrone doet bij de wereldkampioenschappen namelijk enkel mee aan de 'vlakke' 400 meter. Daar zal zij dus gaan concurreren met onder meer Lieke Klaver.

De 25-jarige Bol is bij afwezigheid van de Amerikaanse de grote favoriete om haar wereldtitel te prolongeren. De Nederlandse werd in 2023 in Boedapest wereldkampioene. Ook toen was McLaughlin-Levrone niet van de partij. Op de Spelen van vorig jaar in Parijs was dat wel het geval en won de Amerikaanse het goud in een wereldrecord. Bol eindigde in die race als derde.

Beluister de podcast met Ellen Hoog en Naomi van As

