Femke Broeders-Bol deed afgelopen weekend met succes mee aan de FBK Games en maakte indruk op de 800 meter. Ze kende dus een fraaie atletiekzondag, maar dat gold niet voor een van haar rivalen op de afstand.

Terwijl Nederland keek naar de Fanny Blankers-Koen Games in Hengelo, was de atletiekwereld elders in Europa vooral bezig met de Britse atletiekkampioenschappen. Daar had Keely Hodgkinson grootse plannen.

Zij is één van de grootste atleten over 800 meter en is dus een nieuwe concurrente van Broeders-Bol. Zij legt zich na jarenlange successen op de 400 meter horden nu toe op de 800 meter. Hodgkinson (24) is olympisch kampioene en hoopt het wereldrecord te verbreken. Daarvoor zou ze tijdens het Britse kampioenschap een 400 meter lopen om haar tempo in de eerste ronde te verbeteren.

Moeilijke beslissing

Daar kwam het echter niet van. Ze liep weliswaar gewoon de series, maar vlak voor de finale 400 meter moest ze een moeilijke beslissing nemen. "Ik voelde me niet helemaal fit toen ik aan de startlijn stond, dus heb ik de moeilijke beslissing genomen om me te terug te trekken en niet mee te doen aan de race", vertelde ze. In de avonduren schreef ze nog. 'Soms is het een moeilijke belissing om nee te zeggen, maar het lichaam voelde niet helemaal honderd."

Het Britse atletiekicoon wil voor deze zomer geen enkel risico nemen. Volgende maand staat ze aan de start van de Novuna London Athletics Meet en later doet ze normaal gesproken ook mee aan de EK atletiek in Birmingham.

Duel met Femke Broeders-Bol?

Daar komt ze mogelijk Broeders-Bol tegen. Zij sukkelde in het voorjaar met wat blessures en moest noodgedwongen rustig aan doen wat betreft indoorwedstrijden. In de buitenlucht maakte ze in haar eerste wedstrijden over 800 meter meteen indruk.

Vorige week werd ze tweede in het Tsjechische Ostrava achter wereldtopper Audrey Werro, die een toptijd liep. Broeders-Bol kon lange tijd mee en bevestigde haar vorm op de FBK Games. Ze liep voor het eerst over 800 meter voor eigen publiek en won na een fraaie race.

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