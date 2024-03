Sifan Hassan kan top drie niet bijhouden bij marathon van Tokio

Sifan Hassan moest het zaterdag doen met een vierde plek bij de marathon van Tokio. Hassan debuteerde met twee zeges bij de marathons, maar kon er geen drie op een rij van maken.

In Japan rende zij een tijd van 2:18.05, terwijl de snelste over de streep kwam met een tijd van 2:15.55. Dat was de Ethiopische Sutume Asefa Kebede, die daarmee een parcoursrecord neerzette. Zij werd op een kleine minuut gevolgd door Rosemary Wanjiru uit Kenia en Amane Beriso uit Ethiopië.

Hassan kwam binnen met een bang in de marathonwereld. Zij won direct de marathon van Londen en zette daarna een Europees record neer bij de marathon van Chicago: 2:13.44. Dat is nog altijd de tweede tijd ooit gelopen.

In Tokio verloor Hassan na 28 kilometer de aansluiting met de kopgroep. Na 35 kilometer was het verschil tussen de koplopers en Hassan al één minuut. Uiteindelijk wilde Hassan verloor leren en genieten in Tokio, zei ze vooraf al.

Olympische Spelen

Het is nog niet helemaal bekend wat Hassan gaat doen op de Olympische Spelen. In 2020 won Hassan nog goud op de 5000 en 10.000 meter (en pakte ze brons op de 1500 meter), nu lijkt ze ook de marathon te willen rennen.

Mannen in Tokio

Benson Kipruto won bij de mannen en rende de achtste tijd ooit gelopen: 2:02.15. Daarmee pakte hij ook direct het parcoursrecord. De 39-jarige Eliud Kipchoge kon het tempo niet bijbenen en moest halverwege afhaken om de eerste plek. Uiteindelijk liep hij een tijd van 2:06.50, waarmee hij tiende eindigde.