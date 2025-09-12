Atleet Terrence Agard heeft al een hoop meegemaakt in zijn leven. Een van de dieptepunten was een heftig auto-ongeluk waar hij ernstig letsel bij opliep. Precies tien jaar later blikt hij terug op het ingrijpende ongeval.

In 2015 ging het gruwelijk mis voor Agard en zijn collega-atleten Churandy Martina en Hensley Paulina. Na de verjaardag te hebben gevierd van Martina's vriendin in Breda, kreeg de auto met Martina achter het stuur een ongeluk. Martina en Paulina kwamen er redelijk ongeschonden vanaf. Agard had meer pech: hij werd in het ziekenhuis pas weer wakker.

De beelden die de 35-jarige sprinter deelt geven een duidelijk beeld van de ernst van het ongeluk. Van de auto is niet veel meer over. In het ziekenhuis wordt het hoofd en de nek van Agard op zijn plek gehouden door een stellage.

Nek gebroken

"Ze zeiden dat ik mijn nek had gebroken en ik ging out, ik raakte in paniek. Mijn nek gebroken, dacht ik, dan ben je dood óf verlamd. Hoe zal mijn leven hierna zijn? Alles is voorbij. Later werd ik weer wakker en hadden ze mijn lichaam helemaal vast gezet, zodat ik niet kon bewegen. Misschien een rolstoel, sowieso geen atletiek meer. Daar ging ik vanuit", zei Agard eerder in een uitgebreid interview in De Volkskrant.

Het herstelproces was moeilijk voor Agard, maar de atleet kwam er weer bovenop en kan zelfs weer zijn sport beoefenen. "Glimlach door de pijn, herstel met veerkracht", schrijft hij in een bericht op Instagram. Hij kijkt terug met 'dankbaarheid en viert het leven iedere dag' sinds het ongeluk tien jaar geleden.

Een paar jaar later leerde hij zijn grote liefde Lieke Klaver kennen én mochten ze beiden deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio in 2021. Nederland verraste op de 4x400 meter met een zilveren medaille. Na afloop lachte en huilde Agard tegelijkertijd. Alles kwam er tegelijkertijd uit. Zijn moeder lag namelijk op sterven. Er werd twee jaar eerder een tumor in haar hoofd gevonden. Uiteindelijk overleed ze in oktober 2021, aan een hartstilstand in haar slaap. Agard verloor later ook zijn vader en zijn zusje.

WK atletiek Tokio

Nu is hij samen met zijn vriendin weer terug in Tokio, zijn 'favoriete stad' voor de WK atletiek. Agard zal daar vooral zijn om Klaver te supporten. Zij komt op de WK in actie op de 400 meter, 4x100m, 4x400m estafette en 4x400m gemengde estafette.