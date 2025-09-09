De wereldkampioenschappen atletiek vinden plaats van zaterdag 13 tot en met zondag 21 september 2025. Liefst 53 Nederlandse gaan in Tokio (Japan) op jacht naar eremetaal, waaronder troeven als Femke Bol, Lieke Klaver en Niels Laros. Dit is de agenda.

Team NL keerde bij de vorige editie, in 2023, terug uit het Hongaarse Boedapest met twee gouden, één zilveren en twee bronzen medailles. Goud was er voor Femke Bol op de 400 meter horden en de vrouwen op de estafette 4 x 400 m.

Zaterdag 13 september

1.00 uur: 35 kilometer snelwandelen mannen

1.00 uur: 35 kilometer snelwandelen vrouwen

2.00 uur: Kwalificatie discuswerpen vrouwen ( Jorinde van Klinken, Alida van Daalen )

3.55 uur: Kwalificatie kogelstoten mannen

3.55 uur: Voorronde 100 meter vrouwen

4.55 uur: Series 4x400 meter gemengd (Nederlands team)

11.05 uur: Series 3.000 meter steeplechase mannen

11.30 uur Kwalificatie verspringen vrouwen ( Pauline Hondema )

11.55 uur: Series 100 meter vrouwen

12.05 uur: Kwalificatie polsstokhoogspringen mannen ( Menno Vloon )

12.50 uur: Series 1.500 meter vrouwen ( Marissa Damink-Van der Meijden, Amina Maatoug )

13.35 uur: Series 100 meter mannen ( Elvis Afrifa, Taymir Burnet )

14.10 uur: Finale kogelstoten mannen

14.30 uur: Finale 10.000 meter vrouwen

15.20 uur: Finale 4x400 meter gemend (mogelijk Nederlands team)

Zondag 14 september

1.00 uur: Marathon vrouwen ( Anne Luijten, Marcella Herzog)

2.00 uur: Kwalificatie kogelslingeren vrouwen

2.35 uur: Series 1.500 meter mannen ( Niels Laros, Stefan Nillessen )

4.28 uur: Series 100 meter horden vrouwen (Nadine Visser, Maayke Tjin A-Lim)

11.35 uur: Series 400 meter mannen ( Jonas Phijffers, Eugene Omalla, Isaya Klein Ikkink )

11.40 uur: Kwalificatie hoogspringen mannen

12.10 uur: Finale discuswerpen vrouwen ( mogelijk Jorinde van Klinken, Alida van Daalen )

12.25 uur: Series 400 meter vrouwen ( Lieke Klaver, Eveline Saalberg, Myrte van der Schoot )

13.20 uur: Halve finales 100 meter vrouwen

13.40 uur: Finale verspringen vrouwen ( mogelijk Pauline Hondema )

13.43 uur: Halve finales 100 meter mannen ( mogelijk Elvis Afrifa, Taymir Burnet )

14.05 uur: Halve finales 1.500 meter vrouwen ( mogelijk Marissa Damink-Van der Meijden, Amina Maatoug)

14.30 uur: Finale 10.000 meter mannen

15.13 uur: Finale 100 meter vrouwen

15.20 uur: Finale 100 meter mannen (mogelijk Elvis Afrifa, Taymir Burnet)

Maandag 15 september

1.00 uur: Marathon mannen ( Tom Hendrikse )

2.00 uur: Kwalificatie kogelslingeren mannen ( Denzel Comenentia )

2.05 uur: Kwalificatie polsstokhoogspringen vrouwen

2.15 uur: Series 3.000 meter steeplechase vrouwen ( Veerle Bakker )

4.20 uur: Series 400 meter horden vrouwen (Femke Bol)

12.35 uur: Series 400 meter horden mannen

12.40 uur: Kwalificatie verspringen mannen

13.10 uur: Finale Polsstokhoogspringen mannen ( mogelijk Menno Vloon )

13.20 uur: Series 110 meter horden mannen ( Job Geerds )

14.00 uur: Finale kogelslingeren vrouwen

14.05 uur: Halve finales 100 meter horden vrouwen ( mogelijk Nadine Visser, Maayke Tjin A-Lim )

14.30 uur: Halve finales 1.500 meter mannen ( mogelijk Niels Laros, Stefan Nillessen )

14.55 uur: Finale 3.000 meter steeplechase mannen

15.20 uur: Finale 100 meter horden vrouwen ( mogelijk Nadine Visser, Maayke Tjin A-Lim )



Dinsdag 16 september

12.35 uur: Series 800 meter mannen ( Samuel Chapple, Ryan Clarke )

12.40 uur: Kwalificatie hink-stap-springen vrouwen

13.35 uur: Finale hoogspringen mannen

13.40 uur: Halve finales 110 meter horden mannen ( mogelijk Job Geerds )

14.00 uur: Finale kogelslingeren mannen ( mogelijk Denzel Comenentia )

14.05 uur: Halve finales 400 meter vrouwen ( mogelijk Lieke Klaver, Eveline Saalberg, Myrte van der Schoot )

14.35 uur: Halve finales 400 meter mannen ( mogelijk Jonas Phijffers, Eugene Omalla, Isaya Klein Ikkink)

15.05 uur: Finale 1.500 meter vrouwen ( mogelijk Marissa Damink-Van der Meijden, Amina Maatoug)

15.20 uur: Finale 110 meter horden mannen (mogelijk Job Geerds)

Woensdag 17 september

12.05 uur: Kwalificatie hink-stap-springen mannen

12.10 uur: Kwalificatie speerwerpen mannen

12.30 uur: Series 200 meter vrouwen ( Minke Bisschops, Marije van Hunenstijn )

13.10 uur: Finale polsstokhoogspringen vrouwen

13.15 uur: Series 200 meter mannen ( Xavi Mo-Ajok )

13.50 uur: Finale verspringen mannen

14.00 uur: Halve finales 400 meter horden vrouwen ( mogelijk Femke Bol )

14.30 uur: Halve finales 400 meter horden mannen

14.57 uur: Finale 3.000 meter steeplechase vrouwen ( mogelijk Veerle Bakker )

15.20 uur: Finale 1.500 meter mannen (mogelijk Niels Laros, Stefan Nillessen)

Donderdag 18 september

12.05 uur: Series 5.000 meter vrouwen ( Diane van Es, Maureen Koster )

12.15 uur: Kwalificatie hoogspringen vrouwen ( Britt Weerman )

12.23 uur: Finale speerwerpen mannen

12.55 uur: Series 800 meter vrouwen

13.55 uur: Finale hink-stap-springen vrouwen

14.02 uur: Halve finales 200 meter mannen ( mogelijk Xavi Mo-Ajok )

14.24 uur: Halve finales 200 meter vrouwen ( mogelijk Minke Bisschops, Marije van Hunenstijn )

14.45 uur: Halve finales 800 meter mannen ( mogelijk Samuel Chapple, Ryan Clarke )

15.10 uur: Finale 400 meter mannen ( mogelijk Jonas Phijffers, Eugene Omalla, Isaya Klein Ikkink )

15.24 uur: Finale 400 meter vrouwen (mogelijk Lieke Klaver, Eveline Saalberg, Myrte van der Schoot)

Vrijdag 19 september

10.33 uur: 100 meter horden zevenkamp vrouwen ( Sofie Dokter, Emma Oosterwegel )

11.20 uur: Hoogspringen zevenkamp vrouwen ( Sofie Dokter, Emma Oosterwegel )

12.30 uur: Kwalificatie speerwerpen vrouwen

13.05 uur: Series 5.000 meter mannen ( Mike Foppen, Niels Laros )

13.30 uur: Kogelstoten zevenkamp vrouwen ( Sofie Dokter, Emma Oosterwegel )

13.45 uur: Halve finales 800 meter vrouwen

13.50 uur: Finale hink-stap-springen mannen

14.15 uur: Finale 400 meter horden mannen

14.27 uur: Finale 400 meter horden vrouwen ( mogelijk Femke Bol )

14.38 uur: 200 meter zevenkamp vrouwen ( Sofie Dokter, Emma Oosterwegel )

15.06 uur: Finale 200 meter mannen ( mogelijk Xavi Mo-Ajok )

15.22 uur: Finale 200 meter vrouwen (mogelijk Minke Bisschops, Marije van Hunenstijn)

Zaterdag 20 september

0.30 uur: 20 kilometer snelwandelen vrouwen

2.00 uur: Kwalificatie discuswerpen mannen ( Shaquille Emanuelson, Ruben Rolvink )

2.25 uur: 100 meter tienkamp mannen ( Sven Roosen )

2.50 uur: 20 kilometer snelwandelen mannen

3.00 uur: Kwalificatie kogelstoten vrouwen ( Jessica Schilder, Jorinde van Klinken )

3.05 uur: Verspringen tienkamp mannen ( Sven Roosen )

4.30 uur: Verspringen zevenkamp vrouwen ( Sofie Dokter, Emma Oosterwegel )

4.45 uur: Kogelstoten tienkamp mannen (Sven Roosen)

12.00 uur: Speerwerpen meerkamp vrouwen ( Sofie Dokter, Emma Oosterwegel )

12.05 uur: Hoogspringen meerkamp mannen ( Sven Roosen )

12.35 uur: Series 4x400 meter mannen ( Nederlands team )

12.54 uur: Finale kogelstoten vrouwen ( mogelijk Jessica Schilder, Jorinde van Klinken )

13.00 uur: Series 4x400 meter vrouwen ( Nederlands team )

13.25 uur: Series 4x100 meter mannen ( Nederlands team )

13.45 uur: Series 4x100 meter vrouwen ( Nederlands team )

14.05 uur: Finale speerwerpen vrouwen

14.11 uur: 800 meter meerkamp vrouwen ( Sofie Dokter, Emma Oosterwegel )

14.29 uur: Finale 5.000 meter vrouwen ( mogelijk Diane van Es, Maureen Koster )

14.55 uur: 400 meter meerkamp mannen ( Sven Roosen )

15.22 uur: Finale 800 meter mannen (mogelijk Samuel Chapple, Ryan Clarke)

Zondag 21 september

2.05 uur: 110 meter horden meerkamp mannen ( Sven Roosen )

2.55 uur: Discuswerpen meerkamp mannen ( Sven Roosen )

4.35 uur: Polsstokhoogspringen meerkamp mannen (Sven Roosen)