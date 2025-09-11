Femke Bol is de grote ster op de 400 meter horden bij de WK atletiek in Tokio. Dat komt deels doordat haar grote rivale Sydney McLaughlin-Levrone die afstand niet loopt. De Zwitserse coach Laurent Meuwly maakt de onderlinge strijd tussen de topatletes van dichtbij mee en spreekt vol lof over Bol.

Meuwly overtuigde kort na zijn aankomst bij de Nederlandse atletiekploeg in 2019 dat Bol de 400 meter vlak moest inruilen voor de horden. Dat wierp zijn vruchten af, getuige haar waslijst aan overwinningen op dat onderdeel. Toch ontbreekt één ding nog: olympisch goud. Vorig jaar in Parijs werd Bol slechts derde op flinke afstand van McLaughlin-Levrone, die een wereldrecord (50,37 seconden) liep.

Weinig onderlinge confrontaties

"Dat was misschien wel de slechtste race van het seizoen", vertelt de Zwitser in gesprek met Le Soir. "Maar als je naar haar beste tijd (50,95) kijkt, zie je dat het verschil veel kleiner is..."

Bol en McLaughlin-Levrone treffen elkaar minder dan gehoopt, stelt Meuwly. "We betreuren het allemaal, want de uitdaging zou natuurlijk heel interessant zijn. En als ze elkaar vaker zouden treffen, zou dat goed zijn voor hen beiden en voor onze sport", stelt hij. "Het grote verschil is dat Femke dol is op hardlopen; ze is dol op competitie en confrontatie. Sydney daarentegen blijft liever kalm en vermijdt stress. Vooral door deelname aan de Diamond League te vermijden, waarvoor reizen en een jetlag nodig zijn."

'Fenomenale' Bol

Bol wordt in het interview omschreven als 'fenomeen'. Meuwly legt uit wat haar zo goed maakt. "Femkes kracht, naast haar fysieke mogelijkheden, is dat ze altijd goed voorbereid is. Omdat ze erg analytisch is, heeft ze een plan A en een plan B... ook al heeft ze nu zo'n kloof met de besten geslagen dat ze zich een iets slechtere race kan veroorloven", weet de Zwitser als geen ander.

Maar wat Bol helemaal speciaal maakt, is volgens Meuwly haar karakter. "Ze heeft een vrolijke persoonlijkheid. Ze besteedt aandacht aan alles en iedereen, is absoluut niet arrogant en is juist vriendelijk en benaderbaar. Dat maakt haar erg populair. Dit karakter helpt haar om onder alle omstandigheden kalm te blijven", verzekert hij.

Medailleregen in Tokio?

De Zwitser is duidelijk wat betreft het doel voor de WK atletiek in Japan: "Het zou geweldig zijn om de drie medailles te herhalen, net als vorig jaar op de Olympische Spelen." Toen ging Bol met goud (4x400 meter gemengde estafette), zilver (4x400 meter estafette) en brons (400 meter horden) naar huis.