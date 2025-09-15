De Nederlandse atleten zijn in Tokio om mee te doen aan de WK atletiek en ze zijn met veel. Nog nooit gingen er zoveel topsporters namens TeamNL naar een WK. In Japan moeten onder meer Femke Bol, Lieke Klaver en Niels Laros meedoen om de medailles. Wat kunnen de liefst 53 Nederlandse atleten verdienen aan prijzengeld? Een overzicht.

Direct na de Olympische Spelen in Parijs ging de blik al op Tokio 2025. Veel sporters wisten dat dat het volgende piekmoment in hun carrière moest worden. Nu is het zover: 27 vrouwen en 26 mannen vertegenwoordigen Nederland in de Japanse hoofdstad. Sifan Hassan is er niet bij, want zij koos voor de marathon van Sydney, die ze won.

Femke Bol topfavoriet

Maar genoeg om wel van te genieten en op te hopen voor de Nederlandse atletiekfans. Van 13 tot en met 21 september zijn alle ogen gericht op de prestaties van de topsporters in Tokio. Bol is topfavoriete voor goud op de 400 meter horden, zeker bij afwezigheid van haar grote concurrente Sydney McLaughlin-Levrone. De Amerikaanse maakt nu ineens het leven zuur van Lieke Klaver. Bol won alle wedstrijden over haar afstand waar ze dit seizoen aan meedeed. De WK begon voor Bol meteen met een medaille, want TeamNL won zilver op de gemengde estafette.

Prijzengeld voor alle finalisten

De organisatie van de WK atletiek heeft een flinke pot prijzengeld klaarliggen voor de deelnemers. Eenmaal in de finale beland, zijn die sporters zeker van een bedrag. Door de series komen en kwalificeren is dus van groot belang. De wereldkampioen gaat niet alleen naar huis met goud, maar ook met 70.000 dollar aan prijzengeld. Dat is omgerekend zo'n 60.000 euro.

Prijzengeld WK atletiek 2025

Het prijzengeld is als volgt opgebouwd, met tussen haakjes het bedrag omgerekend in euro's. Bij de teamonderdelen moet het totaal dus door het aantal deelnemers per land gedeeld worden.

Individuele afstanden en onderdelen:

70.000 dollar (60.000 euro) 35.000 dollar (30.000 euro) 22.000 dollar (18.000 euro) 16.000 dollar (13.000 euro) 11.000 dollar (9000 euro) 7000 dollar (6000 euro) 6000 dollar (5000 euro) 5000 dollar (4200 euro)

Teamonderdelen:

80.000 dollar (68.000 euro) 40.000 dollar (34.000 euro) 20.000 dollar (17.000 euro) 16.000 dollar (13.600 euro) 12.000 dollar (10.200 euro) 8000 dollar (6800 euro) 6000 dollar (5000 euro) 4000 dollar (3400 euro)

Bonus voor wereldrecords

Ook op de teamonderdelen, zoals de estafette, ligt er geld klaar voor alle acht de teams in de finales. Die bedragen moeten dan wel gedeeld worden door het aantal deelnemers per land. Nog mooier: voor nieuwe wereldrecords op elk van de 49 onderdelen wordt er ook een bonus van liefst 100.000 dollar uitgekeerd. Die enorme prestatie levert dus goud, status én 85.000 euro op. Polsstokfenomeen Armand Duplantis maakte zijn belofte waar en brak zijn eigen wereldrecord. Hij is dus meteen geslaagd voor de missie én er flink rijk mee geworden.