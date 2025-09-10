De WK atletiek beginnen zaterdag 13 september, waarna tot en met zondag 21 september het Olympisch Stadion te Tokio (Japan) het epicentrum is van de oudste sport ter wereld. We vertellen hier hoe je de medaillejacht van Femke Kok, Lieke Klaver en heel Team NL kan zien op televisie.

In de afgelopen jaren heeft Nederland het uitstekend gedaan in de atletiek. Femke Bol is een grote naam op de 400 meter horden. Ze won bij het WK atletiek 2023 goud. Niels Laros is in de afgelopen maanden uittegroeid tot topper op de 1500 meter. Ook Lieke Klaver, Nadine Visser, Jorinde van Klinken en Samuel Chapple hebben dit jaar al op internationale podiums gestaan.

WK atletiek kijken op televisie

De uitzendrechten voor de WK atletiek 2025 in Tokio, Japan zijn in handen van de NOS. De omroep gaat het toernooi streamen in de NOS-app en via de site nos.nl/sport. Op de meeste dagen begint de livestream om 12.00 uur. Check hier het schema van de NOS.

Het is in Tokio 7 uur later dan in Nederland. Het gevolg is dat de avondsessies op het toernooi hier in Nederland dus in de middag plaatsvinden. En als in Japan al vroeg op de dag wordt gestart met een onderdeel, dan is dat dus nog midden in de nacht in Nederland.

Programma WK atletiek 2025

Nu wil je ook vast weten wanneer je dan precies de tv of een mobiel apparaat erbij moet pakken om pakweg Femke Bol te zien rennen. We hebben een programma samengesteld voor de wereldkampioenschappen atletiek. Klik op de link hieronder.

Prijzengeld

De Nederlandse atleten zijn in Tokio om mee te doen aan de WK atletiek en ze zijn met veel. Nog nooit gingen er zoveel topsporters namens TeamNL naar een WK. In Japan moeten onder meer Femke Bol, Lieke Klaver en Niels Laros meedoen om de medailles. Wat kunnen de liefst 53 Nederlandse atleten verdienen aan prijzengeld? Klik op het artikel hieronder voor een overzicht.

Gentest

Vrouwelijke atleten moeten dit jaar voor het eerst een gendertest ondergaan. Sinds 1 september moeten atleten van de wereldatletiekfederatie World Athletics (WA) bewijzen dat ze vrouw zijn. Na een jaar onderzoek en vergaderen kwam de werkgroep met diverse suggesties. Dat leidde tot onder meer het besluit van WA dat atleten een eenmalige test moeten ondergaan voor het SRY-gen. Dat gen is een betrouwbare indicator voor het bepalen van het biologische geslacht.