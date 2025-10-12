Femke Bol zorgde voor een shock in de atletiekwereld door haar zo geliefde 400 meter horden in te wisselen voor een andere afstand. Bij die aankonding gaf de Nederlandse topatlete ook een persoonlijk inkijkje in haar voorbereiding op races.

De 25-jarige Bol gaat de 800 meter lopen. Geen horden meer én een extra rondje over de atletiekbaan. Bij die mededeling op Instagram laat de topatlete zien allemaal dagboekjes te hebben voor grote toernooien. Ze begint met een boekje voor de Olympische Spelen.

Vervolgens plukt ze er nog een boekje voor de Spelen bij. "Deze heb ik van mijn vader gekregen. Daarin hebben we alle mogelijke scenario's opgeschreven. Met drie medailles naar huis gaan, super bijzonder." Bol doelt op de Spelen in Parijs, waarin ze brons pakte op de 400 meter horden, zilver op de 4x400 meter estafette vrouwen en goud op de 4x400 meter gemengde estafette.

Oude herinneringen ophalen

Bol neemt de kijkers van haar Instagram-video mee in al haar vorige toernooien. Ze heeft ook een boekje voor het NK, waarin ze haar raceplan laat zien. Daarbij koos ze twee motivational quotes: "Get comfortable being uncomfortable. En: Push past your fears and limits. Dat lukte!"

Het wordt een trip down memory lane voor Bol, die terugblikt op het moment dat ze drie keer Europees kampioen werd ("Dat was zo bijzonder") en de 'achtbaan' op het WK in Boedapest. Daar startte ze met een diskwalificatie, maar werd ze alsnog twee keer wereldkampioen.

Nieuw hoofdstuk

"En nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk", gaat Bol verder. "Het wordt een extra rondje, ik ga voor de 800 meter. Minder obstakles op de weg, of andere obstakels op de weg. Ik heb zoveel aan de horden gehad, en ik hou ook echt van de horden. Het zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben."

Bol geeft aan toe te zijn aan een volgende uitdaging, 'een andere prikkel'. Daarmee volgt ze haar oude concurrente Sydney McLaughlin-Levrone. Zij was de absolute ster op de 400 meter horden, maar stapte - in ieder geval tijdelijk - over naar de normale 400 meter. Daar imponeerde de Amerikaanse op het WK met een tijd onder de 48 seconden, wat al decennialang geen vrouw meer was gelukt.