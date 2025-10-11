Niet voor het eerst is Femke Bol een van de meest besproken atleten van dit moment. De Nederlandse was jarenlang uitermate succesvol op de 400 meter horden, maar maakte vrijdag bekend afscheid te nemen van dat onderdeel. Dat maakt een boel los in de atletiekwereld, ook in het buitenland.

De 25-jarige Bol heeft besloten om de komende periode voor de 800 meter te gaan. Ze wil zichzelf uitdagen op een nieuw onderdeel en kiest daarom voor deze afstand. Een opvallend besluit, want Bol is een groentje op de 800 meter. Haar persoonlijk record liep ze op 16-jarige leeftijd en dat is geen tijd waar je nu internationaal potten mee breekt.

De overstap van Bol is groot nieuws. Het populaire Citius Mag spreekt zelfs van 'breaking news'. "Ze laat een van de meest succesvolle cv's in de geschiedenis van het hordenlopen achter." Bol werd immers tweemaal wereldkampioen en pakte twee keer olympisch brons. Daarnaast is ze na Sydney McLaughlin-Levrone de snelste vrouw ooit op de 400 meter horden.

Groot nieuws in het buitenland

Ook besteden grote nieuwsmedia als het Franse L'Équipe en de Britse BBC volop aandacht aan Bol. Daarnaast kan ook de organisatie van de Diamond League, het toernooi waar Bol op de 400 meter horden vijf jaar lang ongeslagen was, niet wachten op de eerste 800 meter van de Nederlandse. "Is er een nieuwe diamant in zicht?"

Concurrent uit Engeland

Op de 800 meter kan Bol zich nu gaan meten met onder meer de Britse Keely Hodgkinson. Zij werd vorig jaar olympisch kampioene op de afstand. Zij liet aan Bol al weten 'niet te kunnen wachten' om de strijd aan met de Nederlandse aan te gaan. Daar deed ze tijdens een interview nog een schepje bovenop. "Ik denk dat ze het helemaal waar gaat maken en ik kijk ernaar uit wat ze gaat doen."

De atletiekliefhebbers moeten nog even geduld hebben. Het seizoen is in principe ten einde. Volgens jaar staan er weinig enorm grote toernooien op het programma. Er zijn geen Olympische Spelen en er is ook geen WK. Wel is er een EK, waar Bol ongetwijfeld wil ontdekken hoe goed ze op haar nieuwe onderdeel is geworden.