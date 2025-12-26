Topatlete Lieke Klaver blijft natuurlijk fit voor het aankomende atletiekseizoen, maar dat betekent niet dat ze geen feest viert met de kerstdagen. De sprintster brengt de kerstdagen door met haar collega's die ook haar vrienden zijn.

Op eerste kerstdag plaatste de Nederlandse Danaïd Prinsen al een foto met Klaver op haar Instagram. De twee zaten samen in een restaurant om daar het begin van de feestdag te vieren. Het is niet bekend of er ook nog andere lopers waren bij het etentje. Klaver plaatste zelf ook al een prachtige reeks foto's om kerst te vieren. Die plaatjes maakte ze in samenwerking met de bekende hotelketen Van der Valk. Onder die foto's reageren collega's als Nadine Visser met hartjes emoji's.

Klaver plaatste zelf ook nog een foto'tje op eerste kerstdag dat ze kerst aan het vieren was met haar 'bestie' Jochem Dobber. De Nederlandse loper was dus ook bij het etentje en hij dronk erna nog een drankje met de topsprintster. Dobber won op de Olympische Spelen in het Japanse Tokio een zilveren medaille met de 4x400 meter estafetteploeg. Op de Europese indoorkampioenschappen van 2021 won hij zelfs nog goud met de estafette.

Lieke Klaver

In 2025 kende Klaver een goed jaar. De atlete uit Velsen-Zuid pakte op de wereldkampioenschappen in Tokio een zilveren medaille met de 4x400 meter gemengde estafetteploeg en een bronzen plak met de 4x400 meter vrouwenploeg. Klaver haar hoogtepunt was echter het EK in eigen land. In Apeldoorn pakte ze twee keer goud. Een keer met de 4x400 meter estafette en ze pakte een iconische individuele gouden plak. Dat deed Klaver met een uitstekende race op de 400 meter.

Komend jaar zal het EK atletiek plaatsvinden in het Britse Birmingham en het WK atletiek zal gehouden worden in het Roemeense Boedapest. Klaver liet via haar Instagram al meermaals zien dat ze in training blijft voor de aankomende atletiekwedstrijden. In 2028 zal de Nederlandse weer hopen te knallen op de Olympische Spelen. Die worden in dat jaar gehouden in het Amerikaanse Los Angeles.