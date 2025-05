Topatlete Lieke Klaver stelt fans gerust na metamorfose vlak voor seizoensstart: 'Maak je geen zorgen'

Topatlete Lieke Klaver verschijnt vrijdag op haar eerste race van het outdoorseizoen tijdens de Diamond League in Doha, Qatar. Maar woensdag laat ze haar volgers nog schrikken met een ander uiterlijk op een foto op Instagram. "Geen zorgen", stelt de Nederlandse hen gerust.

Klaver nam na de EK indoor in Apeldoorn in maart even rust om zich goed te kunnen voorbereiden op het outdoorseizoen. Dat staat nu voor de deur voor Klaver. Ze komt vrijdag weer in actie op de 400 meter in Doha.

Metamorfose

De 26-jarige kijkt er naar uit. "Eindelijk", schrijft ze bij een foto van haarzelf op Instagram. En die is opvallend; de kenmerkende grote bos krullen van Klaver is namelijk verdwenen. Ze heeft haar haar gestijld voor een fotoshoot van Adidas.

Een flinke metamorfose, maar Klaver stelt fans direct gerust. "Maak je geen zorgen, de krullen zijn vrijdag weer terug", grapt ze.

Er wordt massaal gereageerd op de post, zo laat collega Femke Bol een aantal smileys achter. Zwitserse atlete Ajla del Ponte laat weten dat niet bezorgd was. "Maar toch bedankt dat je ons gekalmeerd hebt, voor het geval dat."

'Knap en slim'

Ze krijgt veel complimenten over haar uiterlijk en haar volgers vinden haar mooi mét en zonder krullen. Iemand anders noemt Klaver in de reacties "knap en ook nog slim". De atlete studeert dan ook nog naast haar topsportcarrière. De opleiding heeft ook te maken met sport en ze is er door haar drukke leven al acht jaar mee bezig.

Toch had ze eigenlijk liever iets totaal anders gestudeerd. Haar interesse ligt namelijk bij bètavakken, maar die bleken lastig te combineren met haar topsportcarrière. “Ik ben ooit begonnen met Bouwkunde, dat wilde ik heel graag,” vertelde ze ooit in een interview.

Prijzengeld en recordbonus

Nu gaat de focus in ieder geval op het outdoorseizoen. Daar kan Klaver ook een mooi zakcentje verdienen. De organisatie van het atletiektoernooi in Doha (Qatar) heeft voor het eerst een bonus beloofd aan topatleten die een 'meeting record'neerzetten.

Bovenop het recordbedrag aan prijzengeld wat de overkoepelende atletiekorganisatie al uitdeelt, mogen de internationale toppers hopen en strijden om 5000 dollar per persoon.