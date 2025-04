Topatleten krijgen goed nieuws: voor het eerst dikke bonus tijdens lucratief en prestigieus toernooi

De Diamond League is net begonnen, maar weet nu al dat het een historisch evenement aan gaat doen. De organisatie van het atletiektoernooi in Doha (Qatar) heeft voor het eerst een bonus beloofd aan topatleten die een recordprestatie neerzetten.

Op 16 mei strijkt de Diamond League neer in Qatar voor een historische editie. Voor het eerst zullen atleten die daar een 'meeting record' neerzetten, extra beloond worden. Bovenop het recordbedrag aan prijzengeld wat de overkoepelende atletiekorganisatie al uitdeelt, mogen de internationale toppers hopen en strijden om 5000 dollar per persoon.

Diamond League

Het event in Doha is de derde op de Diamond League-kalender. Het seizoen begon in China en was de onofficiële opening van het outdoorseizoen. Daar schreef een Nederlandse atlete meteen geschiedenis. Toppers als Femke Bol en Lieke Klaver kwamen nog niet in actie en zijn nog volop in training voor het buitenseizoen. Al kondigde Bol wel vast een terugkeer op een bijzondere plek voor haar aan.

'Onze atleten waarderen'

De organisatie van het event in Qatar wil met de bonus voor de internationale sterren het wereldwijde niveau van de atletiek verder opkrikken. "We zijn een ambitieus land en we willen onze betrokkenheid tonen door dit gebaar", klinkt het vanuit Doha. "Onze atleten waarderen en onze mogelijkheid om onvergetelijke momenten te creëren voor ze staat centraal om dat te bewerkstelligen."

Meeting records

Vorig jaar werden er in Doha twee meeting records gezet. Kenny Bednarek liep op de 200 meter voor mannen 19.67 seconden over die afstand. Op de 400 meter horden voor mannen was de Braziliaan Alison dos Santos sneller dan wie dan ook ooit in de Diamond League. Met zulke prestaties zouden zij dit jaar dus 5000 dollar per persoon bij mogen schrijven.

Grote namen

Het is nog niet bekend welke (Nederlandse) atleten in Doha aanwezig zijn. Polsstokfenomeen Armand Duplantis heeft twee oude records staan in Qatar en kan dus 'makkelijk' wat extra geld op gaan halen. Hij is onbetwist de beste op de polsstok, met een gouden olympische medaille én het wereldrecord op zijn naam.