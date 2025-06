Dit is topatlete Lieke Klaver: Europees kampioene, voormalig mooiste sportvrouw van Nederland en relatie met collega

De 26-jarige Lieke Klaver is een absolute topatlete. Op de Olympische Spelen in Parijs beleefde ze het hoogtepunt van haar carrière door goud te pakken met de gemengde estafetteploeg, maar ook kreeg ze een klap toen haar individuele afstand uitdraaide uit op een deceptie. Buiten de baan viel ze al eens in de prijzen: Klaver werd in 2024 uitgroepen tot de mooiste sportvrouw van Nederland. Ze heeft al jaren een relatie met een collega-atleet.

De 26-jarige Klaver komt uit Velsen-Zuid en draait al jaren mee in de internationale top. Haar specialiteiten zijn de 200 meter en de 400 meter. Al in 2017 veroverde ze als junior haar eerste Nederlandse titel bij de senioren. Op de 200 meter was ze toen al niet te houden. De ontwikkeling van Klaver zette zich door. Al moest ze in 2025 op de FBK Games flink slikken toen ze haar tijd zag op die 200 meter. Wanhopig zocht ze naar een verklaring aan het begin van de zomer, die moet leiden tot goud op het WK in Japan.

Femke Bol

Samen met de anderhalf jaar jongere Bol bestormt Klaver nu de echte wereldtop. Op de 400 meter estafette werd in 2022 de Europese titel gewonnen, in 2023 volgde de wereldtitel en in 2024 werd ook op de WK indoor in Glasgow goud verdiend. Daarnaast pakte Klaver in 2024 in Schotland zilver op 400 meter individueel, achter de gouden Bol. En dus goud in Parijs.

Eerste individuele titel

Op de EK atletiek 2025 in het eigen Apeldoorn moest Klaver het zonder haar maatje doen. Bol besloot de individuele afstanden over te slaan en zich alleen te richten op de teamonderdelen. Het zorgde ervoor dat Klaver ineens topfavoriete was voor Europees goud. Die status maakte ze ondanks de spanning meer dan waar. Onder toeziend oog van duizenden enthousiaste Nederlanders pakte ze zo haar eerste individuele gouden medaille op internationaal topniveau.

De vriend van Lieke Klaver

Klaver heeft een relatie met collega-sprinter Terrence Agard. Zij ontmoette hem toen ze achttien jaar oud was en inmiddels zijn de twee al bijna acht jaar samen. Ze hebben beide als specialiteit de 400 meter. Na de Spelen in Parijs kochten ze samen een nieuw huis in Arnhem, vlakbij trainingscentrum Papendal.

De twee vertelden in Helden Magazine over hun eerste date en Klaver vond het best spannend om als achttienjarige met een man van 26 op stap te gaan. Ze zat op trainingscomplex Papendal op haar kamer een film uit te zoeken toen Agard langsliep. "Ik vroeg meteen: welke film gaan we samen kijken?", weet hij nog. Klaver: "Ik zag een film die me wel leuk leek en toen zei jij inderdaad meteen: ‘Oké, dan gaan we daar naartoe.’ Zo is het begonnen." Welke film het was, dat weten ze niet meer.

Waarom het zo goed werkt tussen de twee? "Wij zijn gewoon yin & yang, houden elkaar in balans", aldus Agard. "Jij weet mij juist scherp te houden op momenten dat ik te laks ben en ik kan jou geruststellen als jij gestrest bent."

Tegenvaller Terrence Agard

Agard was er op de Olympische Spelen in Parijs niet bij als sporter. Na een jaar vol tegenslagen in zijn persoonlijke leven zat het er voor hem simpelweg niet in. "Drie familieleden verliezen in een olympische cyclus - waarvan twee in dit jaar - was te veel voor me", vertelde hij. Wel zag hij in stad van de liefde zijn vriendin met de gemengde estafetteploeg naar het goud sprinten op de 4x400 meter en verraste hij haar later ook nog.

Paniekaanvallen

Klaver brak tijdens het WK van 2022 in Eugene echt door op het allerhoogste niveau. Na de vierde plaats op de 400 meter hoopte ze verder te bouwen, maar ging het juist minder. Klaver rende te veel op adrenaline en nam niet genoeg tijd om te resetten. "Zelfs het geluid van mijn vriend die de sleutels op tafel legde was een trigger voor mij."

Ondanks dat ze het nooit op die manier heeft gelabeld, denkt Klaver wel te weten wat er met haar aan de hand was. "Ik had paniekaanvallen en was mezelf niet meer."

Tegenvaller in Parijs

Hoewel Klaver met de gemengde estafette goud won, was er toch een smetje op de Olympische Spelen. Op de 400 meter strandde ze namelijk in de halve finales na een ronduit merkwaardig moment. Ze liet zich echter niet van de wijs brengen en hielp op de laatste dag van het toernooi de Nederlandse vrouwen op de estafette aan een zilveren plak.

Rare dromen

Onderdeel van haar onzekerheden, zijn rare dromen. Die krijgt ze standaard een paar dagen voor grote wedstrijden. Ze droomt dan van alles: van de verkeerde kant op lopen tijdens races tot in een ballerinapakje naast Sifan Hassan op het verkeerde onderdeel staan. Ze vertelt er lachend over.

Influencer Lieke Klaver

Klaver is populair op Instagram en tijdens de Spelen explodeerde haar account op het platform helemaal. Ze heeft inmiddels bijna een miljoen volgers en is dus ook extra interessant voor sponsoren. Adidas zorgt voor haar sportkleding, Omega voor de horloges en Nxtoffice zorgt voor een ideale werkplek buiten het sporten om. Met het kledingmerk sloot ze na de Spelen een nieuwe deal.

Mooiste sportvrouw van Nederland

In 2024 werd Klaver door FHM uitgeroepen tot de mooiste sportvrouw van Nederland. Bij die verkiezing hoort ook een pikante en classy fotoshoot. Hoe vond ze dat? "Spannend. Normaal heb ik meer kleding aan en weet ik dat het allemaal safe is. Dit keer zochten we iets meer de randjes op, maar ik vind het wel leuk!"

Profiel Lieke Klaver

Naam Lieke Klaver Geboortedatum 20 augustus 1998 Geboorteplaats Velzen-Zuid (Noord-Holland) Lengte 1.82 meter Sport Atletiek Specialiteiten 200 meter en 400 meter Partner Terrence Agard